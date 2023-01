A- A+

Vândalos derrubaram três torres de transmissão de energia elétrica e danificaram outras estruturas, nessa segunda-feira (9), de acordo com informações reunidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). As ações dos vândalos não causaram queda no fornecimento de eletricidade, mas, por conta desses atos, o Governo Federal criou um gabinete de crise para acompanhar a situação.

Com coordenação da Aneel, o gabinete de Acompanhamento da Situação do Sistema Elétrico Brasileiro também desencadeou uma série de ações para garantir a segurança energética do país.

A situação mais grave ocorreu à 0h13 de segunda-feira. Os vândalos conseguiram derrubar uma torre de transmissão que faz parte do sistema responsável por escoar a energia gerada na usina de Itaipu para o restante do país.

"Há indícios de vandalismo. Não foram identificadas condições climáticas adversas que possam ter causado queda de torres", aponta um trecho do boletim de acompanhamento do grupo sobre esse caso.

Os vândalos cortaram os cabos de apoio e usaram um trator para derrubar a torre, segundo integrantes do governo. Outras três torres foram avariadas na mesma região. O caso ocorreu na cidade de Medianeira (PR), a 50 quilômetros de Foz do Iguaçu.

Casos em Rondônia

Logo após a queda da torre, outra linha de transmissão assumiu o escoamento da energia e não houve corte no fornecimento.

Outros dois casos ocorreram em Rondônia. Uma torre teve seus cabos de sustentação cortados e caiu e outra torre foi derrubada. Nas duas situações também não houve corte de energia.

Em um dos caros, a empresa responsável pela torre aponta "indícios de sabotagem, sendo cortados dois estais (cabos de aço de sustentação da torre)". Em outro, o grupo também aponta que "há indícios de vandalismo".

Por conta dos atos de terrorismo, o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) informou ao governo que está realizando, desde segunda, operação diferenciada para aumento da segurança eletroenergética. Entre as ações está somente autorizar intervenções em caráter de emergência ou aquelas em que sua não execução imponha riscos para vidas humanas, para os equipamentos ou para o sistema, como que agreguem segurança adicional, tais como retorno de equipamentos em manutenção ou entrada em operação de novos equipamentos.

A Aneel enviou ofícios às concessionárias de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica e ao ONS informando acerca da instituição do gabinete de crise, que receberá e processará as informações referentes a qualquer tentativa de ataque ou efetivo vandalismo, tanto sob o aspecto de integridade física como também cibernética das instalações.

No ofício, a Aneel também determina que as distribuidoras de energia suspendam o fornecimento de energia elétrica “de possíveis instalações provisórias, relacionadas à acampamentos clandestinos de manifestantes, e identifiquem, se possível, os proprietários/consumidores responsáveis, com fins de encaminhamento para as autoridades públicas”.

