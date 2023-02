A- A+

Idenização Tribunal condena Nestlé a pagar US$ 2,2 milhões a ex-funcionária Executiva alega ter sido alvo de intimidação após tentativas de sinalizar falhas de segurança alimentar. Empresa afirma que caso trata sobre leis trabalhistas e nega relação com segurança de alimentos

A Nestlé SA foi condenada a pagar 2 milhões de francos suíços (o equivalente a US$ 2,16 milhões) a uma ex-executiva, depois que ela foi intimidada e forçada a deixar a empresa. A informação é do jornal Tages Anzeiger, que cita na reportagem a decisão do tribunal.

Motarjemi, uma ex-cientista da Organização Mundial da Saúde (OMS) ingressou na empresa com sede em Vevey, na Suíça, em 2000. Ela alegou que foi alvo de intimidação a partir de 2006, depois que suas tentativas de sinalizar falhas de segurança alimentar foram ignoradas. Ela foi demitida em 2010.

O Tribunal de Apelações do Cantão de Vaud decidiu que Yasmine Motarjemi, ex-chefe de segurança alimentar global da gigante suíça de alimentos embalados, tinha direito a nove anos de salário - até a idade de aposentadoria - mais danos depois que ela alegou que foi intimidada por seu papel e forçada a requerer uma pensão de invalidez profissional.

O tribunal também concedeu a ela cerca de 100 mil francos suíços em custas judiciais, informou o Tages Anzeiger.

A advogada da ex-funcionária, Mathilde Bessonnet, chamou a decisão de “um marco na jurisprudência suíça”, informou o jornal.

Empresa não vai recorrer da decisão

Um porta-voz da Nestlé disse à Bloomberg que a empresa não apelaria da decisão, acrescentando que o caso era sobre leis trabalhistas e não tinha nada a ver com segurança alimentar.

“Lamentamos sinceramente os quase 12 anos de litígio e desejamos encerrar esta questão legal. Esta decisão não foi tomada da noite para o dia: tentamos várias vezes encontrar uma solução para esta disputa”, disse o porta-voz em comunicado.

A Nestlé disse que a empresa tomou as medidas adequadas para proteger Motarjemi, inclusive oferecendo-lhe cargos equivalentes dentro da empresa e mandatando um investigador externo para investigar o assunto.

“Com o encerramento deste caso, esperamos sinceramente que nossa decisão ajude a Sra. Motarjemi a seguir em frente”, disse o porta-voz.

