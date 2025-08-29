A- A+

Tarifaço Tribunal considera tarifas de Trump inconstitucionais, mas as mantém em vigor por enquanto O Tribunal de Apelações dos Estados Unidos rejeitou uma parte dessa decisão que revogava as tarifas imediatamente, dando tempo ao governo para recorrer à Suprema Corte

Um tribunal federal de apelações decidiu nesta sexta-feira que o presidente dos EUA, Donald Trump, não tinha o direito legal de impor tarifas abrangentes, mas manteve, por enquanto, sua iniciativa de construir uma barreira protecionista em torno da economia americana.



O Tribunal de Apelações dos Estados Unidos para o Circuito Federal decidiu que Trump não tinha permissão legal para declarar emergências nacionais e impor taxas de importação a quase todos os países do mundo, mantendo em grande parte uma decisão de maio de um tribunal federal especializado em comércio em Nova York.

Mas o tribunal rejeitou uma parte dessa decisão que revogava as tarifas imediatamente, dando tempo ao governo para recorrer à Suprema Corte.

