Sex, 29 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta29/08/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Tarifaço

Tribunal considera tarifas de Trump inconstitucionais, mas as mantém em vigor por enquanto

O Tribunal de Apelações dos Estados Unidos rejeitou uma parte dessa decisão que revogava as tarifas imediatamente, dando tempo ao governo para recorrer à Suprema Corte

Reportar Erro
Donald Trump, presidente dos EUADonald Trump, presidente dos EUA - Foto: Mandel NGAN / AFP

Um tribunal federal de apelações decidiu nesta sexta-feira que o presidente dos EUA, Donald Trump, não tinha o direito legal de impor tarifas abrangentes, mas manteve, por enquanto, sua iniciativa de construir uma barreira protecionista em torno da economia americana.
 

Leia também

• Brasil estuda responder a Trump com tarifas recíprocas

• Pequenos pacotes no limbo antes de entrada em vigor de tarifas nos EUA

• UE apresenta propostas para reduzir tarifas e implementar acordo comercial com os EUA

O Tribunal de Apelações dos Estados Unidos para o Circuito Federal decidiu que Trump não tinha permissão legal para declarar emergências nacionais e impor taxas de importação a quase todos os países do mundo, mantendo em grande parte uma decisão de maio de um tribunal federal especializado em comércio em Nova York.

Mas o tribunal rejeitou uma parte dessa decisão que revogava as tarifas imediatamente, dando tempo ao governo para recorrer à Suprema Corte.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter