Tribunal de Hong Kong ordena liquidação da imobiliária chinesa Evergrande

A- A+

Um tribunal de Hong Kong ordenou, nesta segunda-feira (29), a liquidação da problemática gigante imobiliária chinesa Evergrande, depois de a empresa não ter apresentado um plano convincente para a sua reestruturação.

“(Considerando) a óbvia falta de progresso por parte da empresa na apresentação de uma proposta de reestruturação viável (...) considero apropriado que o tribunal emita uma ordem de liquidação”, proferiu a juíza Linda Chan, do Tribunal Superior.

Ela lembrou que, numa audiência anterior, em dezembro, o tribunal “deixou muito claro que esperava ver uma proposta viável devidamente formulada”.

As ações da empresa caíram mais de 20% na Bolsa de Hong Kong, após a decisão judicial, e a negociação de seus papéis foi suspensa.

“A negociação de ações do (...) Evergrande Property Services Group foi interrompida às 10h19 (hora local) de hoje”, informou a bolsa de valores. Também suspendeu a comercialização da subsidiária de veículos elétricos do grupo.

A Evergrande, que era a maior empresa imobiliária da China, reportou dívidas superiores a US$ 300 bilhões, e os seus problemas tornaram-se um símbolo da crise imobiliária que o país atravessa há anos.



Um credor entrou com o pedido de liquidação da Evergrande no ano passado, mas o caso se arrastou enquanto os dois lados tentavam negociar um acordo.

Após a sessão judicial, um advogado que representa os credores da Evergrande disse aos repórteres que a empresa “é a única responsável pela liquidação”.

O setor de construção e imobiliário da China já foi responsável por um quarto do PIB do país.

No entanto, o Presidente Xi Jinping considerou o nível de endividamento da Evergrande e de outras empresas um risco inaceitável para o bem-estar econômico do país.

Desde 2020, as autoridades limitaram o acesso das empresas imobiliárias a crédito, provocando uma onda de descumprimentos.

No fim de junho, a Evergrande estimou as suas dívidas em US$ 328 bilhões.

Veja também

BRASIL Dia da Visibilidade Trans: empresas já custeiam cirurgias e tratamentos para atrair talentos trans