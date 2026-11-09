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Mercado Financeiro Tributos pagos por grandes empresas crescem quase o dobro da riqueza gerada em 2025, aponta FGV Levantamento com 262 companhias mostra que recolhimento de impostos chegou a R$ 667 bilhões no ano passado, enquanto riqueza produzida avançou 2,9%

Os tributos pagos por 262 empresas de capital aberto no Brasil cresceram 5,6% em 2025, quase o dobro do aumento de 2,9% registrado na riqueza produzida por essas companhias no mesmo período. Ao todo, as empresas recolheram R$ 667 bilhões em impostos, taxas e contribuições, enquanto o valor gerado por elas chegou a R$ 2,1 trilhões.

Os dados fazem parte de um estudo realizado pela Fundação Getulio Vargas (FGV), a pedido da Associação Brasileira das Companhias Abertas (Abrasca), divulgado nesta segunda-feira.

O levantamento analisou a participação dessas empresas na economia brasileira, considerando a arrecadação de tributos, a geração de empregos e a distribuição da riqueza produzida. Atualmente o Brasil tem cerca de 400 empresas de capital aberto, as 262 que foram analisadas foram as que tinham informações públicas suficientes para participar do estudo

Na comparação com 2024, as companhias pagaram R$ 35 bilhões a mais em tributos. Com isso, a parcela da riqueza gerada por elas destinada ao pagamento de impostos passou de 30,6% para 31,4% em um ano. Já a fatia destinada à remuneração dos trabalhadores aumentou de 22,7% para 23,5%.

Segundo o levantamento, as 262 empresas responderam por 22,2% de toda a arrecadação de tributos incidentes sobre a atividade empresarial no país, que chegou a R$ 3 trilhões em 2025.

A riqueza produzida por essas companhias, por sua vez, correspondeu a 16,8% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro no ano passado.

O estudo também aponta que cerca de 85% da arrecadação tributária incidente sobre a atividade empresarial no Brasil não depende diretamente do lucro das companhias, mas de cobranças sobre consumo, folha de pagamento e outras bases de tributação.

"Nesta segunda edição, o estudo confirma um padrão: um grupo pequeno de empresas responde por uma parcela expressiva da arrecadação, do emprego e da geração de valor do país. E a contribuição tributária dessas companhias cresce mais rápido que a riqueza que elas produzem", afirma Márcio Holland, coordenador do estudo pela FGV.

Empregos e salários

Além do impacto na arrecadação, o levantamento aponta que as empresas analisadas empregaram diretamente 2,9 milhões de trabalhadores em 2025, um crescimento de 4,1% em relação ao ano anterior. O resultado ficou acima da expansão de 2,5% registrada no emprego formal em todo o país.

Quando considerados os efeitos indiretos sobre a economia, como os postos de trabalho associados à atividade de fornecedores e prestadores de serviços, o número estimado de empregos vinculados a essas companhias chega a 10,1 milhões.

O salário médio pago pelas empresas analisadas foi de R$ 10.186, equivalente a 2,8 vezes a média nacional. Segundo o estudo, cada companhia emprega, em média, 11.203 trabalhadores, enquanto a média do conjunto do setor privado é de dez empregados por empresa.

As compras de bens e serviços de fornecedores também registraram crescimento. Em 2025, as companhias destinaram R$ 3,3 trilhões à aquisição de produtos e à contratação de serviços de terceiros, uma alta de 10,9% em relação ao ano anterior.

Redução de empresas na Bolsa

O estudo também aponta uma redução no número de empresas listadas na Bolsa brasileira nas últimas décadas, em movimento contrário ao observado no mercado internacional.

Segundo o levantamento, o Brasil passou de 579 empresas listadas em 1990 para 357 em 2025, uma queda de 38%. No mesmo período, o número de companhias com ações negociadas em bolsas de valores ao redor do mundo cresceu 124%, passando de 23.732 para 53.097.

O presidente-executivo da Abrasca, Cátilo Cândido, afirma que os resultados do levantamento serão utilizados pela entidade para subsidiar discussões sobre o ambiente de negócios no país.

"De cada R$ 100 que essas empresas geram, R$ 31,40 vão para o Estado. São dados que a Abrasca coloca à disposição do governo, do Congresso e da sociedade para apoiar um ambiente de previsibilidade, investimento e crescimento", afirma.

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