PRÊMIO NOBEL Trio vence o Nobel da Economia por estudos sobre crescimento e inovação Prêmio é concedido ao americano-israelense Joel Mokyr, o francês Philippe Aghion e o canadense Peter Howitt

O americano-israelense Joel Mokyr, o francês Philippe Aghion e o canadense Peter Howitt foram anunciados nesta segunda-feira (13) como os vencedores do Prêmio Nobel de Economia por seu trabalho sobre o impacto da tecnologia no crescimento.

Mokyr, 79 anos, recebe metade do prêmio "por ter identificado os pré-requisitos para o crescimento sustentável através do progresso tecnológico", anunciou a Real Academia Sueca de Ciências.

Aghion, 69 anos, e Howitt, 79 anos, compartilham a outra metade "pela teoria do crescimento sustentável através da destruição criativa", indicou o júri.

Nos últimos dois séculos, e pela primeira vez na história, o mundo experimentou um crescimento econômico sustentável e os premiados explicaram como a inovação foi o motor do crescimento, explicou John Hassler, presidente do comitê do prêmio.

Mokyr, professor da Universidade Northwestern (Estados Unidos), "usou fontes históricas para descobrir como as causas do crescimento sustentável se tornaram o novo normal", afirmou o júri em um comunicado.

Aghion e Howitt examinaram o conceito de "destruição criativa", que se refere ao processo por meio do qual "um produto novo e melhor entra no mercado e as empresas que vendem os produtos antigos perdem espaço".

Kerstin Enflo, professora de História Econômica e integrante do comitê do Nobel, destacou que os trabalhos dos laureados "nos lembram que não devemos considerar o progresso como algo garantido".

"Pelo contrário, a sociedade deve permanecer atenta aos fatores que geram e sustentam o crescimento econômico. Estes fatores são a inovação científica, a destruição criativa e uma sociedade aberta à mudança", enfatizou.

Aghion fez uma declaração no mesmo sentido após o anúncio do prêmio.

"Acredito que os países europeus devem perceber que não podemos permitir que os Estados Unidos e a China se tornem líderes tecnológicos e perder para eles", afirmou.

Uma Europa atrasada

"A abertura é um motor de crescimento, tudo que obstrui a abertura é um obstáculo para o crescimento", insistiu Aghion, no momento em que o governo dos Estados Unidos decidiu aumentar as tarifas de importação.

"Após um período em que a Europa recuperou terreno diante dos Estados Unidos em termos de PIB per capita entre a Segunda Guerra Mundial e meados dos anos 1980, a diferença voltou a aumentar", alertou o professor da London School of Economics.

A razão do atraso, explicou, é que "não conseguimos implementar inovações tecnológicas importantes".

"Ficamos estagnados em avanços tecnológicos médios (...) porque não contamos com as políticas e instituições adequadas para inovar no âmbito das altas tecnologias", advertiu o francês, que ajudou o presidente Emmanuel Macron a preparar seu programa econômico antes de criticar sua "guinada à direita".

O prêmio de Economia é o único que não está entre os cinco originais criados pelo cientista sueco Alfred Nobel, que faleceu em 1896.

O Banco Central da Suécia criou o prêmio em 1968, o que levou os críticos a chamá-lo de "Nobel falso". Mas, assim como os Nobel de Química e Física, a Real Academia Sueca de Ciências escolhe o vencedor e segue o mesmo processo de seleção.

O Nobel de Economia encerra a temporada de prêmios deste ano, que premiou a pesquisa sobre o sistema imunológico humano, as aplicações práticas da mecânica quântica e o desenvolvimento de novas formas de arquitetura molecular nas categorias Medicina, Física e Química.

O prêmio de Literatura foi concedido ao escritor húngaro László Krasznahorkai, cujas obras exploram temas distópicos e relacionados com a melancolia.

A líder da oposição venezuelana María Corina Machado recebeu o Nobel da Paz. Ela dedicou o prêmio ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que não escondeu a ambição de ser agraciado com o reconhecimento.

O Nobel de Economia consiste em um diploma, uma medalha de ouro e um cheque no valor de 1,2 milhão de dólares (6,5 milhões de reais, na cotação atual).

Os laureados receberão seus prêmios em cerimônias oficiais em Estocolmo e Oslo no dia 10 de dezembro.

