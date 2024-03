A- A+

FORTUNAS Troca-troca no topo das fortunas: por que o dono da Amazon superou Musk e voltou a ser o mais rico Jeff Bezos voltou ao primeiro lugar do ranking de bilionários com recuperação do valor das ações de sua gigante varejista do comércio eletrônico

Pela primeira vez em mais de nove meses, o excêntrico Elon Musk não é mais a pessoa mais rica do mundo. O bilionário perdeu ontem sua posição para outro no topo do Índice de Bilionários da Bloomberg. O líder agora é Jeff Bezos, fundador da varejista on-line Amazon. Isso aconteceu depois de as ações da montadora de carros elétricos de Musk, a Tesla, caírem 7,2% na segunda-feira.

Musk agora tem um patrimônio líquido de US$ 197,7 bilhões (R$ 976,6 bilhões). Na outra ponta, a boa fase da Amazon garante a Bezos uma fortuna estimada em US$ 200,3 bilhões, o equivalente a quase R$ 1 trilhão (R$ 993 bilhões).

É a primeira vez que Bezos, de 60 anos, lidera o ranking da Bloomberg de pessoas mais ricas desde 2021. A diferença de riqueza entre Musk, de 52 anos, e Bezos, que em certo momento foi tão ampla quanto US$ 142 bilhões, tem diminuído à medida que as ações da Amazon e da Tesla se movem em direções opostas.

As duas empresa estão estão entre as chamadas “sete magníficas”, que impulsionaram os mercados de ações dos EUA. Mas, as ações da Amazon mais que dobraram desde o final de 2022 e estão a uma curta distância de um recorde histórico. já a Tesla está cerca de 50% abaixo do seu pico em 2021.

As ações da Tesla caíram na segunda-feira depois de dados preliminares mostrarem que as remessas de sua fábrica em Xangai caíram para o menor nível em mais de um ano. A Amazon, por outro lado, está saindo de seu melhor crescimento de vendas on-line desde o início da pandemia.

Um revés recente de Musk foi a suspensão pela Justiça de um pacote de bônus de US$ 55 bilhões que ele estava prestes a receber da Tesla, da qual é o CEO.

A maior parte da fortuna de Bezos vem de sua participação de 9% na Amazon. Ele é o maior acionista individual do varejista online, mesmo depois de vender 50 milhões de ações no valor de cerca de US$ 8,5 bilhões no mês passado.

Bezos ultrapassou pela primeira vez o cofundador da Microsoft, Bill Gates, como a pessoa mais rica do mundo em 2017. Mas a valorização da Tesla naquela época o deixou disputando a liderança com Musk, até perder para ele o seu lugar no fim de 2021.

Bernard Arnault, 74, presidente da LVMH (holding francesa de grifes como Louis Vuitton), a maior fabricante de bens de luxo do mundo, também está entre os mais ricos do mundo, com um patrimônio líquido de USS$ 197,5 bilhões, de acordo com a metodologia da Bloomberg.

