Premiação Troféu Ademi-PE premia destaques do setor imobiliário em Pernambuco Mirante do Frio Residence, da ACLF Empreendimentos, venceu principal prêmio da noite

Em clima de confraternização, a 30ª edição do Troféu Ademi-PE foi realizada na noite desta quinta-feira (27), no Armazém 14, no Recife Antigo. Considerado o principal prêmio do setor imobiliário em Pernambuco, o evento reconheceu os melhores empreendimentos do ano em 16 categorias, além de destacar projetos inovadores, ações de impacto social e personalidades do setor.

"O Troféu Ademi-PE é um reconhecimento para o mercado imobiliário, que trouxe para a economia pernambucana, em 2024, R$ 10,5 bilhões. É o reconhecimento do setor que desenvolve tantos empregos na nossa região", afirmou o presidente da Ademi-PE, Rafael Simões.

O grande vencedor da noite foi o Mirante do Frio Residence, da ACLF Empreendimentos, que conquistou o Troféu ADEMI Master, prêmio de maior pontuação geral. O segundo e terceiro lugares ficaram com Terraço Jaqueira e Alameda Brunehilde Trajano, ambos da Rio Ave Construtora. Além das categorias tradicionais, a premiação incluiu novas homenagens voltadas a iniciativas sociais, inovação e sustentabilidade.

"É um momento único de reconhecimento. A gente trouxe para o evento, além das 16 categorias com empreendimentos que tiveram destaque, uma série de novos reconhecimentos ao social, o ESG e o Minha Casa, Minha Vida", destacou Simões.

Premiados

Entre os premiados da noite, destacaram-se projetos de diversos segmentos do setor imobiliário, incluindo empreendimentos habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida. O Residence Club Dona Genny André Gomes (Exata Engenharia) venceu na categoria de empreendimentos sem elevador, enquanto o Residencial Vila Esmeralda (VL Construtora) foi o melhor entre os projetos com um elevador. Já o Mirante do Frio Residence (ACLF Empreendimentos) levou o prêmio entre os empreendimentos com dois elevadores.

O Parque do Cais (Moura Dubeux Engenharia) venceu na categoria de studios e apartamentos de um quarto, enquanto o Wimbledon Boa Viagem (CA3 Construtora) foi o destaque entre os empreendimentos de dois quartos. A categoria "Dois Quartos Master" foi vencida pelo Parque das Palmeiras (Moura Dubeux Engenharia). O prêmio de três quartos ficou com Ocean View (Incorporadora Ferreira Pinto) e Terrazza Boa Viagem (Exata Engenharia), após um empate no número de votos entre os jurados. No segmento de quatro quartos, o destaque foi o Glória Tinoco (Construtora Santo Antônio).

Também foram premiados os empreendimentos Terraço Jaqueira (Rio Ave Construtora), na categoria "Três Quartos Master"; e a Alameda Brunehilde Trajano (Rio Ave Construtora), na categoria "Quatro Quartos Master".

O setor hoteleiro também foi contemplado na premiação. O Novotel Recife Marina, empreendimento da Tecla Construtora, venceu na categoria de melhor hotel. A categoria Resort de Litoral foi vencida pelo Cais Eco Residência (Due Incorporadora), enquanto a categoria "Comercial" ficou com o Grand Tower Shopping (LMA Empreendimentos).

O prêmio também contemplou o Maré Alta Beach Hall (Construtora Fama), na categoria Condomínio de Litoral; e a Reserva Aldeia Giardino (Petribu Empreendimentos Imobiliários), na categoria "Loteamento"; e o Parque do Cais (Moura Dubeux Engenharia), na categoria "Empreendimentos de Uso Misto".

Destaques

Além das categorias tradicionais, o Troféu Ademi-PE também reconheceu projetos considerados inovadores e sustentáveis. Além do Troféu ADEMI Master, o Mirante do Frio Residence foi premiado com o Prêmio ESG, voltado para práticas de sustentabilidade.

A premiação também homenageou personalidades do setor. Entre os reconhecidos estavam José de Anchieta dos Santos, presidente da Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH); Rodrigo Quental Feitoza, gerente da Caixa Econômica Federal; e Ana Paula Vilaça, chefe de gabinete do Recentro, programa da Prefeitura do Recife.

No âmbito social, o Instituto PIPA recebeu o Prêmio Social pelo trabalho com filhos de trabalhadores da construção civil. Já a Moura Dubeux Engenharia foi reconhecida com o Prêmio Intervenção Urbana Ademi pelo projeto Novo Cais.

O evento também marcou a entrega do Prêmio Alberto Ferreira da Costa, criado para homenagear personalidades com legado significativo no setor imobiliário. A primeira vencedora foi a construtora Rio Ave, fundada em 1968 pelo empresário Alberto Ferreira da Costa, que faleceu aos 88 anos, em outubro de 2024.

