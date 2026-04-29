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reconhecimento Troféu Ademi-PE premia destaques do setor imobiliário Cerimônia de premiação ocorre nesta quarta (29), na Arcádia Apipucos, e também contará com a posse da nova diretoria da Ademi-PE

Com o objetivo de celebrar e reconhecer os principais destaques do setor imobiliário no último ano, a Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco (Ademi-PE) realiza nesta quarta-feira (29) a 31ª edição do Troféu Ademi-PE. A premiação ocorre na Arcádia Apipucos, na Zona Norte do Recife, a partir das 19h.

O evento promete reunir executivos, autoridades e especialistas da área em um momento histórico para o setor, que registrou o Valor Geral de Vendas (VGV) recorde de R$ 10,1 bilhões no último ano.

Além da premiação, a noite terá um caráter de transição institucional com a posse oficial de Leonardo Pessoa de Queiroz na presidência da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco (Ademi-PE) para o biênio 2026-2027. O novo gestor assume o comando da entidade com a missão de dar continuidade ao crescimento do mercado e fortalecer as pautas de inovação e sustentabilidade.

"Assumir a liderança em um momento de resultados tão expressivos é um desafio motivador. Nosso compromisso é continuar elevando o padrão da construção civil pernambucana, destacando projetos que entreguem valor real à sociedade e fortaleçam nossa credibilidade institucional", afirmou o presidente eleito.

Premiação

Ao todo, o Troféu Ademi-PE premiará 22 categorias, sendo 12 de Grupos Técnicos e 10 de Prêmio da Diretoria. O prêmio abrange desde projetos do programa Minha Casa Minha Vida até unidades de alto luxo, além de reconhecer avanços em áreas como inovação tecnológica, intervenções urbanas e práticas de ESG (Governança Ambiental, Social e Corporativa). Para as empresas, o troféu funciona como uma chancela de qualidade que eleva a competitividade e a confiança de investidores e clientes.

Comissão

A comissão julgadora do Troféu Ademi-PE analisou, entre 15 e 17 de abril, todos os detalhes dos projetos e adequação às características esperadas para as categorias nas quais estão inscritos. O comitê foi formado por dois grupos, um de engenheiros e outro de arquitetos. Cada grupo foi composto por cinco jurados e um presidente de mesa.

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