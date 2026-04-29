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Premiação Troféu Ademi-PE premia projetos inovadores no setor imobiliário Noite de premiação também foi marcada pela posse da nova diretoria da Ademi-PE

A Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco (Ademi-PE) realizou na noite de ontem a 31ª edição do Troféu Ademi-PE.

O evento ocorreu na Arcádia de Apipucos, na Zona Norte do Recife, e premiou os projetos mais inovadores e de maior qualidade técnica do setor imobiliário.

Durante a cerimônia, a nova diretoria da Ademi-PE tomou posse oficialmente da entidade. Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco.

Ao todo, o Troféu Ademi-PE premiou 22 categorias, sendo 12 de Grupos Técnicos e 10 de Prêmio da Diretoria. O grande destaque da noite foi o empreendimento Essenza Paiva, da Rio Ave, que conquistou o primeiro lugar na categoria Melhor do Ano – Troféu Master, a honraria máxima.

A premiação abrangeu desde projetos do programa Minha Casa Minha Vida até unidades de alto luxo, além de reconhecer avanços em áreas como inovação tecnológica, intervenções urbanas e práticas de ESG (Governança Ambiental, Social e Corporativa).

"São 31 anos premiando os melhores empreendimentos do estado de Pernambuco. Receber o prêmio é um atestado de qualidade de eficiência. Os empreendimentos são julgados pela melhor aptidão em engenharia, melhor qualidade técnica na construção de arquitetura, projeto arquitetônico, as benfeitorias que são feitas no entorno. Então, são vários critérios que avaliam os empreendimentos", destacou o presidente da Ademi-PE, Leonardo Pessoa de Queiroz.

Novo presidente da Ademi-PE, Leonardo Pessoa de Queiroz. Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco.

O gestor, aliás, tomou posse oficialmente da entidade para o biênio 2026-2027. Ele assume a presidência no lugar de Rafael Simões. A noite também foi marcada por uma homenagem ao programa Morar Bem, do governo de Pernambuco. Na ocasião, a governadora Raquel Lyra recebeu uma placa comemorativa pelo sucesso da iniciativa.

O evento reuniu executivos, especialistas da área e diversas autoridades, entre elas a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos; o prefeito do Recife, Victor Marques; e o diretor-presidente da Copergás, Guilherme Cavalcanti. A premiação ocorreu em um momento histórico para o setor, que registrou o Valor Geral de Vendas (VGV) recorde de R$ 10,1 bilhões no último ano.

Comissão

A comissão julgadora do Troféu Ademi-PE analisou, entre 15 e 17 de abril, todos os detalhes dos projetos e adequação às características esperadas para as categorias nas quais estão inscritos. O comitê foi formado por dois grupos, um de engenheiros e outro de arquitetos. Cada grupo foi composto por cinco jurados e um presidente de mesa.

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