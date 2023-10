A- A+

mercado imobiliário Troféu Ademi premia os empreendimentos imobiliários mais modernos de Pernambuco Entrega dos troféus será no dia 30 de novembro, no Mirante do Paço

Com cerimônia marcada para ser realizada no dia 30 de novembro, no Mirante do Paço, a Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco (Ademi-PE) realizará uma edição especial da solenidade de entrega do Troféu Ademi, um prêmio de destaque no mercado imobiliário do Estado. Ao todo, serão concedidos 28 troféus, e a edição contou com a inscrição de 60 candidatos.

Neste ano, o evento abrangerá um período de quatro anos (2020, 2021, 2022 e 2023), uma vez que a cerimônia não acontece desde 2020, devido às medidas de distanciamento social impostas pela pandemia de covid-19. Segundo a entidade, a principal marca desta Edição Especial do Troféu Ademi é a união de temas como tecnologia, sustentabilidade e gestão.

“O Prêmio, com sua edição especial, busca valorizar o que há de mais moderno no setor imobiliário, seguindo essas diretrizes. Além disso, queremos mostrar como é importante para a área urbana receber esses empreendimentos, que ganham um selo de qualidade com o Prêmio Ademi. Mostra como a nova gestão imobiliária está cada vez mais preocupada com a integração das cidades”, afirma o presidente da Ademi-PE, Rafael Simões.

A edição terá um corpo de jurados formado por membros de instituições que contribuem de maneira relevante para o desenvolvimento do setor imobiliário. Integram o júri representantes do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado de Pernambuco (Sinduscon-PE); do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Pernambuco (CAU-PE); dos Departamentos de Engenharia da Escola Politécnica, da Universidade Federal de Pernambuco e da Universidade Católica de Pernambuco; do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco (Crea-PE); do Sindicato da Habitação (Secovi-PE); da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiepe); além de membros da diretoria ou associados da Ademi-PE que não estejam concorrendo ao Troféu e profissionais de experiência reconhecida no mercado imobiliário, a convite da diretoria da Ademi-PE.

Critérios

Carol Boxwell, vice-presidente da Ademi-PE, explicou que os prêmios são entregues a partir da análise de diversos fatores relacionados à categoria.

“Essa é uma premiação de empreendimentos que receberam destaque a partir da avaliação dos principais atores do setor imobiliário de Pernambuco, o que confere relevância ao Troféu e demonstra clareza por parte da Ademi-PE”, pontuou.

O corpo de jurados irá avaliar os empreendimentos inscritos da Edição Especial do Troféu Ademi-PE seguindo três critérios. O primeiro é o de Posicionamento Imobiliário, onde serão analisadas questões ligadas à inserção do empreendimento na região.

O segundo critério é o de Concepção do Empreendimento, onde serão avaliados, entre outros itens, pontos como concepção arquitetônica e urbanística, funcionalidade e versatilidade e inovação e sustentabilidade na operação do empreendimento. O terceiro e último critério está ligado à Execução da Obra, com itens como planejamento e gerenciamento, diferenciais de tecnologia, segurança do trabalho e inovação e sustentabilidade na execução da obra.

