A- A+

Imóveis Troféu Ademi premia setor imobiliário em Pernambuco Edição anual do prêmio será realizada a partir das 19h, no Armazém 14, no Recife Antigo

A edição anual do Troféu Ademi-PE será realizada hoje, a partir das 19h, no Armazém 14, no Recife Antigo. Neste ano, a cerimônia vai premiar os melhores empreendimentos imobiliários de 2024, divididos em um total de 16 categorias. No total, foram 31 concorrentes.

“O Troféu Ademi-PE é uma oportunidade de fortalecer o setor e reconhecer o nosso indispensável papel no avanço e no progresso da nossa sociedade. Ele tem como maior propósito estimular a criação de projetos que não só atendam às necessidades do mercado, mas que também contribuam de forma positiva com o desenvolvimento sustentável”, comenta o presidente da Ademi-PE, Rafael Simões.

As 16 categorias são Minha Casa Minha Vida sem elevador; MCMV com um elevador; MCMV com dois elevadores; Hotelaria, Studio ou 1 quarto; Dois quartos; Dois quartos master; Uso Misto; Três quartos; Três quartos master; Quatro quartos; Quatro quartos master; Comercial, Resort litoral, Condomínio litoral e Loteamento.

Além das categorias que concorreram na edição anual, será feita a entrega de premiações em grupos distintos, a exemplo do Troféu de Melhor do Ano; Destaque Troféu Ademi; Prêmio Cooperativas de Compras e Prêmio de Reconhecimento. No primeiro, serão premiados os três empreendimentos com as melhores pontuações gerais em todas as categorias.

ESG

Já nos Destaques Troféu Ademi, serão eleitos os empreendimentos que se sobressaem em práticas de sustentabilidade ambiental, responsabilidade social e governança ética (ESG), além do Troféu Incontec. Neste, serão eleitos os três empreendimentos escolhidos pelo Comitê de Inovação, Construção e Tecnologia (Incontec) da Ademi-PE que se destacam pela inovação e tecnologias em suas obras.

Já no Prêmio Cooperativas de Compras, duas premiações distintas estão listadas – Cooperado do ano e Parceiro do ano. Na primeira, serão contempladas as três primeiras empresas que mais compraram pela Cooperativa de Construção de Pernambuco (CCPE), desde sua fundação, em 9 de janeiro de 2024, até a data de encerramento das inscrições do Troféu Ademi 2024, ocorrida em 24 de fevereiro de 2025.

Reconhecimento

Enquanto no segundo, serão premiadas pelo reconhecimento os três principais fornecedores da CCPE que mais venderam (em valor total de negociações) no período.No Prêmio de Reconhecimento, o último grupo do Prêmio Ademi-PE 2024, vai eleger as “Personalidades do ano”; “Prêmio Social”; “Prêmio Intervenção Urbana”; “Habitação Econômica” e “Prêmio Morar Bem PE”.

Veja também