Recife TRT-6 adquire sede para o Fórum Trabalhista do Recife na avenida Rui Barbosa, no bairro das Graças Imóvel irá abrigar as 24 Varas do Trabalho do Recife

As 24 Varas do Trabalho do Recife ficarão futuramente na avenida Rui Barbosa, no bairro das Graças, Zona Norte da capital pernambucana.



Na manhã desta quinta-feira (8), foi simbolizada a aquisição do imóvel de número 251 da via pela presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT-6), desembargadora Nise Pedroso Lins de Sousa, e o superintendente do Patrimônio da União em Pernambuco, Felipe Carvalho Gomes da Silva.

O imóvel, que já abrigou um banco no passado, fica na esquina diante da Praça da Entroncamento.



Até o fim de novembro de 2022, o Fórum Advogado José Barbosa de Araújo - Fórum Trabalhista do Recife, que compreende as 24 Varas do Trabalho - funcionava no bairro da Imbiribeira, Zona Sul do Recife, mas um laudo técnico interditou o imóvel, por estar com sua estrutura comprometida.

Desde janeiro do ano passado, as audiências presenciais dos processos que tramitam nas 24 Varas do Trabalho do Recife passaram a acontecer, então, no edifício-sede do TRT-6, no Bairro do Recife, ao lado da Prefeitura.

Em dezembro do ano passado, foi sancionada a Lei 14.764/2023, autorizando orçamento da União para a compra do Fórum, e a Secretaria de Patrimônio da União foi responsável pela análise da documentação.



O TRT-6 informa que "agora segue com os trabalhos para que as obras de adaptação do novo prédio sejam licitadas e o Fórum seja entregue à população no menor tempo possível". A data da transferência não foi informada.

