Tarifas Trump acena com possibilidade de reduzir tarifas sobre a China, mas impõe condições Presidente dos EUA também comentou a situação econômica da Argentina

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo (19), que Pequim precisa "retomar a compra de soja, pelo menos nos volumes de antes", e parar de mandar fentanil para os EUA, ao descrever o que espera da China em meio às negociações bilaterais.

O republicano acrescentou que mantém "ótima relação com Xi Jinping" e voltou a acenar com a possibilidade de reduzir as tarifas sobre a China, desde que Pequim cumpra essas condições.

A bordo do Air Force One, o republicano disse ainda não querer que o país asiático "jogue o jogo das terras raras conosco".

Segundo ele, trata-se de pedidos "muito normais" para considerar a redução de sobretaxas.

Questionado sobre a situação no Oriente Médio, o presidente declarou que o cessar-fogo entre Israel e o Hamas segue em vigor, mas que alguns rebeldes dentro do grupo podem estar por trás de recentes disparos. "Talvez a liderança do Hamas não esteja envolvida nisso, mas, de qualquer forma, lidaremos com isso de forma dura, porém correta", afirmou.

Trump também comentou a situação econômica da Argentina, dizendo que o país "está morrendo" e que "gostaria de ajudá-los".

Segundo ele, a Argentina é aliada do seu país, mas não está bem financeiramente. O republicano afirmou que Washington está considerando comprar carne da Argentina, ainda que "não se trate de muita coisa".

O republicano afirmou ainda que várias nações da América do Sul "estão saindo do socialismo e nos procurando".

