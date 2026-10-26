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América do Norte Trump afirma que acordo comercial com o Canadá acontecerá em breve Tensões entre os dois vizinhos aumentaram desde o colapso das negociações comerciais em agosto, quando o presidente americano impôs novas tarifas

Estados Unidos e Canadá alcançarão "muito em breve" um acordo comercial, declarou o presidente Donald Trump no domingo (25) em um comício, pouco mais de uma semana antes das eleições de meio de mandato.

As tensões entre os dois vizinhos da América do Norte aumentaram desde o colapso das negociações comerciais em agosto, quando Trump impôs novas tarifas.

"Vamos resolver isso muito em breve. Neste momento, eles estão dispostos a nos dar qualquer coisa", declarou Trump sobre um possível acordo durante um comício em Port Huron, uma localidade do estado de Michigan na fronteira com o Canadá, uma região afetada pela guerra comercial.

Trump voltou a defender as tarifas contra o Canadá e acusou o país vizinho de "enganar os Estados Unidos durante anos".

As tarifas impostas após o colapso das discussões em agosto afetam produtos avaliados em 20 bilhões de dólares.

Em resposta, o Canadá impôs tarifas sobre produtos americanos com um valor semelhante, o que levou Trump a adotar medidas de represália com outra rodada de tarifas de até 50% sobre alguns produtos.

A Casa Branca eliminou algumas tarifas na sexta-feira (23), em resposta ao pedido da senadora Susan Collins, do estado fronteiriço do Maine, que foi afetado pela guerra comercial.

Susan Collins enfrenta uma dura campanha para sua reeleição nas eleições de 3 de novembro.

Desde o início de seu segundo mandato, Trump provoca distúrbios na ordem comercial mundial com a imposição de tarifas sobre países aliados e rivais.

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