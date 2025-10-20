Trump afirma que China pode ser tarifada em 155% a partir de novembro

A- A+

O presidente americano Donald Trump afirmou que a China poderá sofrer uma tarifa de 155% se não chegarem a um acordo até o dia 1º de novembro, disse ele no Salão Oval da Casa Branca nesta segunda-feira.

— Acho que a China tem sido muito respeitosa conosco. Eles estão pagando quantias enormes de dinheiro para nós na forma de tarifas. Eles não estão mais se aproveitando. A China está pagando 55% e pode chegar a 155% a partir de 1º de novembro, a menos que façamos um acordo — disse ele, se referindo ao possível aumento.

Trump voltou a afirmar que vai se reunir com o líder chinês na Coreia do Sul "em algumas semanas".

— Vamos ver o que conseguimos fazer — afirmou ele sobre possíveis conversas para encontrar um "acordo justo".

O republicano afirmou ainda que, caso não haja um acordo, poderia ameaçar o país asiático "com muitas outras coisas", como peças de aviões: — Vendemos muitos aviões para eles, e eles precisam deles. São em grande parte Boeings.

Acho que vamos chegar a um acordo — afirmou ele, que se reúne com o primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, na Casa Branca.

