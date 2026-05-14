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NEGOCIAÇÃO

Trump afirma que China quer comprar petróleo e soja dos EUA

Declaração de Donald Trump ocorreu após reunião com Xi Jinping em Pequim

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Telão exibe a transmissão do encontro entre o presidente chinês Xi Jinping e o presidente dos EUA Donald Trump no Grande Salão do Povo, em PequimTelão exibe a transmissão do encontro entre o presidente chinês Xi Jinping e o presidente dos EUA Donald Trump no Grande Salão do Povo, em Pequim - Foto: Wang Zhao/AFP

O presidente Donald Trump assegurou que a China demonstrou interesse em comprar petróleo e soja dos Estados Unidos, após se reunir com seu par chinês, Xi Jinping, durante uma visita de Estado a Pequim.

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"Eles concordaram que querem comprar petróleo dos Estados Unidos", afirmou Trump a Sean Hannity, apresentador da Fox News, em uma entrevista gravada na China e exibida na noite desta quinta-feira (14) em território americano.

"Eles vão comprar muitos dos nossos produtos agrícolas", completou.

A China, principal cliente estrangeiro do petróleo iraniano, comprou pequenas quantidades de petróleo bruto americano antes de Trump impor tarifas no ano passado e reduziu drasticamente as compras de soja dos Estados Unidos, recorrendo em vez disso ao Brasil.

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