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Mundo Trump afirma que Filipinas vão trocar produtos agrícolas brasileiros por estadunidenses Presidente estadunidense afirma ter negociado acordo para garantir compras de produtores dos Estados Unidos a partir de janeiro; declaração foi feita após viagem à Ásia, onde anunciou novos entendimentos comerciais

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira que teria firmado um acordo com as Filipinas para assegurar a preferência de produtos agrícolas norte-americanos no mercado do país asiático. A medida poderia reduzir as compras de produtos brasileiros pelos filipinos.

Durante uma coletiva de imprensa na Casa Branca, Trump comentou a relação comercial entre Brasil e Filipinas e defendeu a substituição dos produtos brasileiros por americanos. Segundo o presidente, os agricultores dos Estados Unidos seriam os melhores do mundo.

— Eu propus o seguinte: a partir de 1º de janeiro, vocês comprarão 100% de seus produtos agrícolas dos nossos produtores. Nós somos os melhores agricultores do mundo, com os melhores equipamentos do mundo. Vejam bem, nós apoiamos esses países, mas eles não compram de nós. Por isso, eu disse: vocês vão comprar 100%, não 90%, nem 95%, de seus produtos agrícolas de nós. Será que o Brasil vai ajudá-los caso se envolvam em algum pequeno conflito com a China? Duvido muito. Portanto, eles compravam do Brasil e de outros países; agora, passam a comprar 100% de nós, não 99%, mas 100% — disse.

Na fala, Trump ainda disse que, após negociações na Ásia, espera que os EUA fechem cerca de 10 acordos comerciais.

— Em quatro dias, encontrei-me com mais de 20 líderes mundiais, garanti dois novos acordos comerciais e cerca de outros 10 estão a caminho — disse Trump.

Em Manila, nas Filipinas, Trump participou de encontros da cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN). Depois embarcou para a China, onde participou da cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC), em Shenzhen, na China. Ao final da viagem, também na China, Trump se reuniu, em uma agenda histórica, com o presidente russo Vladimir Putin e o líder chinês, Xi Jinping. O presidente dos EUA elogiou o encontro e disse que foi muito bem recebido na China.

— Conversamos sobre a necessidade de cooperar para impedir a proliferação dessa ameaça nuclear em todo o planeta. E, em particular, falamos bastante sobre garantir que o Irã jamais tenha uma arma nuclear. Eles são loucos. Não vamos permitir que eles tenham uma arma nuclear — disse Trump.

O republicano ainda disse que conversou com Putin sobre a guerra na Ucrânia e que o russo tem o desejo de pôr fim ao conflito.

— O problema é que o presidente Zelensky e o presidente Putin nutrem um ódio imenso, e isso nunca é fácil. É um nível de ódio que não se vê com frequência. Mas estamos tendo conversas muito boas. Acho que há uma boa chance de conseguirmos resolver isso. 25.000 soldados estão sendo mortos todos os meses nessa guerra ridícula — disse.

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