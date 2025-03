Trump afirma que quatro grupos estão na disputa pelo TikTok nos EUA

A- A+

O presidente Donald Trump afirmou ontem que está negociando com quatro possíveis compradores da operação do TikTok nos Estados Unidos. E disse que um acordo sobre o aplicativo de vídeos curtos ocorrerá “em breve.”

– Estamos negociando com quatro grupos diferentes, e muitas pessoas querem – disse Trump a repórteres a bordo do Air Force One neste domingo.

O presidente não informou quem está na disputa. Nem revelou quem ele prefere, afirmando que “os quatro são bons.”





Na semana passada, Trump disse que estava disposto a estender o prazo final para um acordo, para além de 5 de abril, se necessário.

Originalmente, o Congresso americano havia estabelecido o prazo de 19 de janeiro para a ByteDance, a controladora chinesa do TikTok, vender o aplicativo. As operações nos EUA chegaram a ser suspensas, mas assim que tomou posse, no dia 20 daquele mês, Trump assinou um decreto prorrogando o prazo por mais 75 dias.



Since then, Trump has said that he wants to help broker a sale — and that he believes the US government should be granted a 50% stake in the company as a condition.

