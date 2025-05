A- A+

Economia Trump afirma que tarifas sobre a China podem ser reduzidas Presidente americano fez afirmação durante apresentação do primeiro acordo comercial, com Reino Unido

O presidente Donald Trump afirmou nesta quinta-feira que as tarifas aplicadas sobre produtos chineses podem ser reduzidas. A declaração foi feita no Salão Oval da Casa Branca, durante o anúncio do primeiro acordo comercial, realizado com o Reino Unido:

— Se a China se sair bem, as tarifas poderão ser reduzidas. Queremos ver a China disposta — ele disse.

Trump também afirmou que as tarifas aplicadas à China não podem ficar mais altas, e que "todos sabem que elas serão reduzidas".

Questionado se ele falará com o presidente chinês Xi Jinping, Trump afirmou que deve realizar o contato. No sábado, representantes dos dois países, incluindo o secretário do Tesouro americano Scott Bessent, vão se encontrar na Suíça para iniciar as discussões sobre um eventual acordo.

Após as declarações, as Bolsas de Nova York, que abriram o dia em alta diante do acordo com o Reino Unido, aceleraram a alta. O índice Dow Jones subia mais de 2%.

Veja também