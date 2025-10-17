Sex, 17 de Outubro

ESTADOS UNIDOS

Trump alivia parcialmente tarifas para produção de automóveis e motores nos EUA

Texto foi divulgado pela Casa Branca nesta sexta-feira (17)

Donald Trump, presidente do Estados UnidosDonald Trump, presidente do Estados Unidos - Foto: Saul Loeb / AFP

O presidente americano, Donald Trump, assinou um decreto que alivia parcialmente as tarifas para a produção de automóveis e motores nos EUA, de acordo com texto divulgado pela Casa Branca nesta sexta-feira (17).

No documento, no entanto, as tarifas para caminhões e ônibus são oficializadas.

Com o programa, válido até 2030, as montadoras podem solicitar créditos para compensar seus custos tarifários para peças de carros e caminhões no valor de até 3,75% do valor dos veículos que fabricam em território americano.

De acordo com o The Wall Street Journal, uma versão anterior do programa só estava em vigor até 2027 e teria visto o valor do desconto cair para 2,5% em 2026.

Para a NBC News, um alto funcionário do governo Trump afirmou que a prioridade é expandir a produção nacional de veículos nos EUA "para garantir que tenham empregos bons e bem remunerados para os trabalhadores americanos".

