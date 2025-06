A- A+

EUA Trump ameaça acabar com contratos entre os EUA e empresas de Musk em meio a embate com ex-aliado Medida atingiria companhias como Tesla e SpaceX, beneficiadas por subsídios federais e umas das principais fontes da fortuna de Musk

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, propôs encerrar os contratos e subsídios do governo americano com empresas do bilionário Elon Musk, elevando a tensão no embate entre os dois antigos aliados.

“A maneira mais fácil de economizar dinheiro no nosso Orçamento, bilhões e bilhões de dólares, é acabar com os subsídios e contratos governamentais do Elon. Sempre me surpreendeu que o Biden não tenha feito isso!”, publicou Trump nas redes sociais nesta quinta-feira.

A ameaça de Trump atinge diretamente uma das principais fontes da fortuna do bilionário. As empresas de Musk, Tesla Inc. e SpaceX, se beneficiam de contratos e subsídios federais.

Nesta quinta-feira, Musk e Trump trocaram insultos depois que o ex-conselheiro presidencial criticou o projeto de lei fiscal republicano, peça-central da agenda de Trump.

“Elon estava ‘por um fio’, eu pedi para ele sair, tirei dele o mandato dos carros elétricos que forçava todos a comprarem veículos que ninguém mais queria (e ele sabia há meses que eu faria isso!), e ele simplesmente PIROU!”, escreveu Trump.

A jornalistas, Trump disse estar “decepcionado” com as críticas de Musk, alegando que a oposição dele veio após os cortes nos créditos fiscais para veículos elétricos.

Em uma cena incomum, Musk respondeu em tempo real nas redes sociais enquanto o presidente falava.

“Quanta ingratidão”, postou Musk, lembrando do apoio financeiro que deu aos republicanos nas eleições de 2024. “Sem mim, Trump teria perdido a eleição, os democratas controlariam a Câmara e os republicanos teriam 51-49 no Senado.”

As ações da Tesla caíram até 6% durante o embate público entre os dois.

— Estou muito decepcionado com o Elon. Ajudei muito o Elon — disse Trump durante uma reunião no Salão Oval com o chanceler alemão Friedrich Merz. — Ele dizia as coisas mais lindas sobre mim, e ainda não falou mal de mim pessoalmente, mas tenho certeza de que isso virá.

Musk negou qualquer motivação pessoal em outro post na rede X, dizendo que aceitaria a redução dos créditos se os parlamentares “eliminassem a MONTANHA DE DESPESAS NOJENTAS do projeto”.

A troca de farpas é o sinal mais recente do afastamento entre os dois, que já foram aliados próximos, especialmente durante o período em que Musk atuou como funcionário especial do governo no recém-criado Departamento de Eficiência Governamental (Doge, na sigla em inglês), responsável por cortes de custos.

Desde que saiu do cargo, Musk tem criticado o pacote fiscal republicano, que Trump chama de “meu grande e lindo projeto”, por aumentar o déficit orçamentário dos EUA.

O projeto de lei eliminaria, até o fim de 2025, o crédito de até US$ 7.500 (R$ 41.930, na cotação atual) para compradores de certos modelos da Tesla e outros carros elétricos — sete anos antes do previsto. Analistas do JPMorgan estimam que isso pode gerar uma perda de aproximadamente US$ 1,2 bilhão (R$ 6,7 bilhões) no lucro anual da Tesla.

— Estou muito decepcionado porque o Elon conhecia os bastidores desse projeto melhor do que quase qualquer um aqui — disse Trump. — De repente, ele criou um problema, e só o fez quando percebeu que teríamos que cortar o mandato de veículos elétricos.

Musk respondeu dizendo que não teve acesso ao texto:

— Esse projeto nunca foi me mostrado nem uma vez e foi aprovado à calada da noite tão rápido que quase ninguém no Congresso conseguiu nem ler!

Trump também afirmou que seu primeiro nome para liderar a NASA, Jared Isaacman, associado de Musk, foi descartado, em parte, por ter apoiado democratas no passado.

— Não achei apropriado — disse. — Ele queria aquela pessoa específica, e nós dissemos não.

A troca de acusações marca a ruptura rápida com Musk, que ocupou um cargo oficial por pouco tempo. Na sexta-feira anterior, Trump chegou a promover um evento no Salão Oval para homenageá-lo por seus serviços.

Trump lembrou desse momento na reunião com Merz, mencionando que Musk estava com um olho roxo.

— Eu disse: quer um pouco de maquiagem? A gente arruma. Mas ele disse ‘não, acho que não’, o que achei interessante e muito gentil — comentou Trump. — Ele quer ser quem ele é.

