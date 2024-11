A- A+

Dólar Trump ameaça Brics com tarifas de 100% caso desafiem hegemonia do dólar Presidente eleito dos EUA defende dólar como moeda dominante e promete medidas rigorosas

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou neste sábado (30) que pode impor tarifas de 100% aos países integrantes do grupo Brics caso avancem com iniciativas para enfraquecer a predominância do dólar americano.

"Pedimos que se comprometam [...] a nunca criar uma nova moeda do Brics e a não apoiar nenhuma outra moeda para substituir o poderoso dólar americano, ou enfrentarão tarifas de 100%", afirmou Trump em publicação na Truth Social, sua rede social.

O Brics reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, sendo considerado um bloco influente em debates sobre economia global e mudanças no sistema financeiro internacional.

