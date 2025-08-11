Seg, 11 de Agosto

Trump anuncia que EUA não irá impor tarifas sobre o ouro

Na semana passada, autoridades aduaneiras americanas emitiram uma carta na qual indicavam que alguns lingotes de ouro estariam sujeitos a tarifas aduaneiras

Barras de ouro podem ser vistas após serem removidas dos moldes na fundição ABC Refinery, em Sydney, em 29 de abril de 2025.Barras de ouro podem ser vistas após serem removidas dos moldes na fundição ABC Refinery, em Sydney, em 29 de abril de 2025. - Foto: David Gray / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou, nesta segunda-feira (11), que não adotará tarifas adicionais sobre as importações de ouro, depois que um documento oficial espalhou confusão, fazendo com que o preço do metal disparasse.

"O ouro não estará sujeito a tarifas!", declarou Trump em sua plataforma, Truth Social, sem dar detalhes.

Na semana passada, as autoridades aduaneiras americanas emitiram uma carta na qual indicavam que alguns lingotes de ouro estariam sujeitos a tarifas aduaneiras.

