TARIFAS
Trump anuncia que EUA não irá impor tarifas sobre o ouro
Na semana passada, autoridades aduaneiras americanas emitiram uma carta na qual indicavam que alguns lingotes de ouro estariam sujeitos a tarifas aduaneiras
Barras de ouro podem ser vistas após serem removidas dos moldes na fundição ABC Refinery, em Sydney, em 29 de abril de 2025. - Foto: David Gray / AFP
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou, nesta segunda-feira (11), que não adotará tarifas adicionais sobre as importações de ouro, depois que um documento oficial espalhou confusão, fazendo com que o preço do metal disparasse.
"O ouro não estará sujeito a tarifas!", declarou Trump em sua plataforma, Truth Social, sem dar detalhes.
Leia também
• EUA: Trump avalia reclassificar maconha como droga menos perigosa, diz jornal
• Trump diz que negociação tarifária com a China transcorre 'muito bem'
• Ouro fecha em queda em meio a tensões geopolíticas, tarifas e correção de ganhos
Na semana passada, as autoridades aduaneiras americanas emitiram uma carta na qual indicavam que alguns lingotes de ouro estariam sujeitos a tarifas aduaneiras.