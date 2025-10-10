A- A+

tarifaço Trump anuncia tarifa de 100% sobre a China a partir de novembro Presidente americano afirmou que decisão é reação ao controle de exportação adotado pela China aos bens lá produzidos

O presidente americano Donald Trump anunciou, através de sua rede social Truth Social, que vai taxar todos os produtos chineses em 100% e que irá adotar controles de exportação sobre "qualquer e todo software crítico".

A declaração acontece poucas horas de ameaçar cancelar a reunião marcada com o líder chinês, Xi Jinping, que seria realizada na Coreia do Sul.

"Acaba de ser revelado que a China adotou uma posição extraordinariamente agressiva em relação ao comércio, ao enviar uma carta extremamente hostil ao mundo, declarando que, a partir de 1º de novembro de 2025, iria impor controles de exportação em larga escala sobre praticamente todos os produtos que fabrica — e até mesmo sobre alguns que nem produz. Essa medida atinge todos os países, sem exceção, e foi obviamente planejada por eles há anos. Trata-se de algo totalmente inédito no comércio internacional e de uma vergonha moral no relacionamento com outras nações", disse ele em trecho da publicação.

A declaração veio após Trump ameaçar novas medidas comerciais contra a China, citando os “hostis” controles de exportação impostos por Pequim sobre minerais de terras raras. Trump também afirmou que não via “razão” para manter a reunião planejada com Xi à margem da cúpula da APEC, na Coreia do Sul, ainda neste mês, embora o prazo anunciado para a entrada em vigor das novas tarifas ainda deixe espaço para que o encontro ocorra antes disso.

As tarifas planejadas por Trump elevariam os impostos de importação sobre produtos chineses para 130%, pouco abaixo do nível de 145% imposto no início deste ano, antes de ambos os países reduzirem as tarifas em uma trégua que visava avançar nas negociações comerciais.

"Diante do fato de que a China tomou essa posição sem precedentes, e falando apenas em nome dos Estados Unidos, e não de outras nações que também foram ameaçadas, a partir de 1º de novembro de 2025 (ou antes, dependendo de novas ações ou mudanças por parte da China), os Estados Unidos da América imporão uma tarifa de 100% sobre a China, além de quaisquer tarifas já em vigor. Também em 1º de novembro, serão impostos controles de exportação sobre qualquer e todo software crítico", disse ele.

