Trump anuncia tarifa de 25% sobre caminhões médios e pesados importados a partir de novembro

O novo anúncio do republicano altera a data anunciada anteriormente, de 1º de outubro, e acrescenta a categoria "caminhões médios"

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou, em postagem na Truth Social, nesta segunda-feira, 6, que caminhões médios e pesados provenientes de outros países que entrarem nos EUA serão tarifados com uma alíquota de 25%. Segundo ele, a medida entra em vigor a partir de 1º de novembro.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou, em postagem na Truth Social, nesta segunda-feira, 6, que caminhões médios e pesados provenientes de outros países que entrarem nos EUA serão tarifados com uma alíquota de 25%. Segundo ele, a medida entra em vigor a partir de 1º de novembro.

O novo anúncio do republicano altera a data anunciada anteriormente, de 1º de outubro, e acrescenta a categoria "caminhões médios", além de pesados.

No fim de setembro, Trump havia mencionado que a taxação visa proteger os grandes fabricantes de caminhões pesados da "concorrência externa desleal".

