Trump anuncia tarifas recíprocas: "Aliados costumam ser piores que inimigos" no comércio

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na tarde desta quinta-feira que vai impor tarifas recíprocas a países que cobram taxas de importação de produtos americanos, informou a AFP.

A sequência de taxações faz crescer os temores sobre a escalada de uma guerra comercial global.

Trump diz que aliados dos EUA costumam ser "piores que inimigos" a nível comercial. Ele ainda reconheceu que "os preços podem subir" devido às tarifas.

Trump já afirmou que a medida se aplicaria a países que, em geral, possuem uma média de tarifas sobre os produtos dos EUA mais alta do que a adotada por eles.

A ideia do republicano é igualar o nível das taxas.

Em tese, isso afetaria mais duramente os países em desenvolvimento, como a Índia, o Brasil, o Vietnã e outras nações emergentes do Sudeste Asiático e da África.

No Brasil, a tarifa média de importação sobre produtos americanos é de 12% a 13%, segundo especialistas, enquanto a média dos EUA para os itens brasileiros é de 3%.

Com o anúncio, ele cumpre uma promessa feita horas antes nas redes sociais.

"TRÊS ÓTIMAS SEMANAS [de governo], TALVEZ AS MELHORES DE TODOS OS TEMPOS, MAS HOJE É A GRANDE SEMANA: TARIFAS RECÍPROCAS!!! FAÇAM A AMÉRICA GRANDE NOVAMENTE!!!", escreveu em letras maiúsculas na plataforma Truth Social.

No xadrez comercial com os EUA: entenda a estratégia da China na reação ao 'tarifaço' de Trump

Diante da perspectiva do anúncio, o dólar reduziu as perdas. E as moedas das economias no centro das tensões comerciais com os EUA reagiram imediatamente, com o euro diminuindo os ganhos e o peso mexicano ficando atrás das principais moedas em relação ao dólar até o momento.

Na segunda-feira, Trump impôs tarifas de 25% para todas as importações de aço e alumínio do país, com a justificativa de priorizar a indústria americana

Uma decisão que pode prejudicar o Brasil, um dos principais exportadores de aço para os EUA.

