ESTADOS UNIDOS Trump anunciará investimento da Apple de US$ 100 bilhões para fabricar produtos nos EUA Anúncio será feito hoje pelo presidente americano na Casa Branca

O presidente Donald Trump anunciará nesta quarta-feira que a Apple se comprometerá a investir mais US$ 100 bilhões na fabricação de produtos nos EUA. A Apple fabrica grandes volumes de aparelhos, como iPhone, em outros países, incluindo China. Com as tarifas de importação impostas por Trump a seus parceiros comerciais, os produtos da companhia que chegam ao território americano ficaram mais caros.

O foco da iniciativa é trazer a cadeia de suprimentos da Apple para os EUA, com foco na produção doméstica de componentes críticos, segundo um funcionário da Casa Branca.

"A agenda econômica America First do presidente Trump garantiu trilhões de dólares em investimentos que apoiam empregos americanos e fortalecem os negócios dos EUA", disse a porta-voz da Casa Branca, Taylor Rogers, em comunicado.



"O anúncio de hoje é mais uma vitória para nossa indústria que ao mesmo tempo ajudará a repatriar a produção de componentes críticos para proteger a segurança econômica e nacional dos Estados Unidos", completou

A Apple não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.





A empresa já havia anunciado planos de investir US$ 500 bilhões nos EUA nos próximos quatro anos, incluindo a construção de uma nova instalação de fabricação de servidores em Houston, um complexo de fornecedores, em Michigan, e gastos adicionais com fornecedores já existentes no país. O anúncio de quarta-feira elevará o compromisso total da Apple para US$ 600 bilhões, segundo a Casa Branca.

No início deste ano, Trump alertou que imporia uma tarifa de pelo menos 25% à Apple caso a empresa não transferisse a fabricação do iPhone para os Estados Unidos — um dia após se encontrar com o CEO da Apple, Tim Cook, na Casa Branca.

Cook tem liderado um esforço da Apple para conseguir uma exceção tarifária para a linha de iPhones, que atualmente é produzida principalmente na China e na Índia.

A empresa já havia anunciado planos de investir U$ 500 bilhões nos EUA nos próximos quatro anos, incluindo a construção de uma nova unidade para fabricação de servidores em Houston, um complexo de fornecedores em Michigan e gastos adicionais com fornecedores já existentes no país. O anúncio de quarta-feira elevará o compromisso total da Apple para US$ 600 bilhões, segundo a Casa Branca.

O anúncio acontece enquanto Trump se prepara para lançar uma tarifa sobre todos os produtos que contenham chips semicondutores já na próxima semana. Separadamente, as tarifas específicas por país sobre dezenas de parceiros comerciais estão programadas para entrar em vigor na quinta-feira.

Durante o primeiro mandato de Trump, a Apple conseguiu isenções tarifárias para seus produtos. Se Cook conseguir novamente, isso pode ajudar a empresa a evitar custos tarifários que analistas esperavam que corroessem as margens de lucro e aumentassem os preços para os consumidores — ou até mesmo oferecer uma vantagem competitiva sobre rivais estrangeiros como a Samsung Electronics.

