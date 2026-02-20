Sex, 20 de Fevereiro

Mercado

Trump assina decreto para impor tarifa global adicional de 10%

"É com grande honra que acabo de assinar, no Salão Oval, uma tarifa global de 10% sobre todos os países, que entrará em vigor quase imediatamente", escreveu em sua plataforma Truth Social

Presidente dos Estados Unidos, Donald TrumpPresidente dos Estados Unidos, Donald Trump - Foto: Saul Loeb/AFP

Donald Trump firmou nesta sexta-feira (20) uma ordem executiva para impor uma tarifa adicional global de 10%, uma medida anunciada pouco depois de a Suprema Corte dos Estados Unidos decidir que os encargos "recíprocos" ordenados pelo republicano em 2025 eram ilegais.

"É com grande honra que acabo de assinar, no Salão Oval, uma tarifa global de 10% sobre todos os países, que entrará em vigor quase imediatamente", escreveu o presidente americano em sua plataforma Truth Social.

