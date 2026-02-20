Mercado
Trump assina decreto para impor tarifa global adicional de 10%
"É com grande honra que acabo de assinar, no Salão Oval, uma tarifa global de 10% sobre todos os países, que entrará em vigor quase imediatamente", escreveu em sua plataforma Truth Social
Donald Trump firmou nesta sexta-feira (20) uma ordem executiva para impor uma tarifa adicional global de 10%, uma medida anunciada pouco depois de a Suprema Corte dos Estados Unidos decidir que os encargos "recíprocos" ordenados pelo republicano em 2025 eram ilegais.
