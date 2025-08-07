A- A+

Estados Unidos Trump assina ordem executiva que permite investimentos alternativos em aposentadorias Segundo a Casa Branca, presidente americano quer oferecer aos trabalhadores mais opções para alcançar resultados mais fortes e financeiramente seguros para os aposentados

O presidente Donald Trump assinou nesta quinta-feira (7) uma ordem executiva que abrirá caminho para que ativos alternativos, como criptomoedas e private equity, sejam incluídos nas contas de aposentadoria de milhões de americanos.

Antes do anúncio, as principais criptomoedas e ações relacionadas ao setor cripto registraram alta.

O Bitcoin subiu cerca de 2%, sendo negociado acima de US$ 117.400, enquanto o Ether e o XRP subiram mais de 4% e mais de 2%, respectivamente.

As ações da Coinbase, a maior corretora de criptomoedas de capital aberto, encerraram o pregão de hoje com alta de mais de 2%. As ações da Robinhood e da Strategy subiram mais de 5% e 4%, respectivamente.

A ordem executiva orienta a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) a facilitar o uso de ativos alternativos em planos 401 e outras contas de aposentadoria.

A medida representa uma mudança significativa nos investimentos voltados à aposentadoria, abrindo um setor tradicionalmente conservador para ativos mais especulativos e, às vezes, sem liquidez. Normalmente, os participantes de planos 401têm acesso a uma combinação de fundos de ações, títulos ou produtos indexados para investir.

"O presidente Trump quer oferecer aos trabalhadores americanos mais opções de investimento para alcançar resultados de aposentadoria mais fortes e financeiramente seguros", afirmou a Casa Branca em um comunicado.

"Mais de 90 milhões de americanos participam de planos de contribuição definida patrocinados por empregadores, e a maioria desses atualmente está impedida de investir em ativos alternativos — ao contrário de investidores ricos e de planos de aposentadoria de servidores públicos."

"Ativos alternativos, como private equity, imóveis e ativos digitais, oferecem retornos competitivos e benefícios de diversificação."

Grandes gestoras de ativos, incluindo a BlackRock e a KKR, manifestaram apoio à medida, que abre a indústria de contas de aposentadoria, avaliada em trilhões de dólares, para uma variedade mais ampla de fundos geridos por essas empresas.

"Ativos privados, como imóveis e infraestrutura, podem aumentar os retornos e proteger os investidores durante períodos de queda do mercado", escreveu Larry Fink, presidente da BlackRock, em sua mais recente carta anual aos investidores.

"Precisamos deixar claro: ativos privados são legais em contas de aposentadoria. Eles são benéficos. E estão se tornando cada vez mais transparentes."

