REDE SOCIAL Trump assina ordem sobre TikTok e fixa valor de US$ 14 bilhões para operação nos EUA Investidores americanos podem assumir operação com apoio da Oracle e gestão de segurança do algoritmo

O presidente Donald Trump avançou nos planos para que investidores americanos comprem as operações do TikTok nos Estados Unidos de seu proprietário chinês, a ByteDance, com autoridades estabelecendo um valor potencial de US$ 14 bilhões e delineando medidas para garantir a segurança do novo empreendimento.

Com uma ordem executiva assinada na quinta-feira (25), Trump declarou que o acordo, uma vez concluído, protegeria os dados dos usuários americanos, com a Oracle ajudando a proteger o algoritmo na versão americana da plataforma.

Trump também reiterou que obteve a aprovação de seu homólogo chinês, Xi Jinping, para o acordo.

— Eu tive uma conversa muito boa com o presidente Xi — disse Trump a repórteres no Salão Oval da Casa Branca. — Falamos sobre o TikTok e ele nos deu sinal verde.

Mesmo com o endosso de Trump, a transação permanece envolta em incertezas, já que a China ainda não declarou publicamente se deu sua aprovação. Um comunicado do Ministério das Relações Exteriores na semana passada, após a ligação de Trump com Xi, parou antes de afirmar que Pequim havia concedido o aval e, em vez disso, insistiu que qualquer acordo sobre o TikTok deveria respeitar as leis chinesas aplicáveis.

A embaixada chinesa não respondeu imediatamente a um pedido de comentário após as últimas declarações de Trump.

O vice-presidente JD Vance, que desempenhou um papel central na elaboração do acordo, disse na quinta-feira que a transação avaliaria a nova empresa americana em cerca de US$ 14 bilhões.

— No fim das contas, os investidores é que vão determinar no que querem investir e qual acham que é o valor adequado — disse Vance.

A composição do grupo de compradores ainda não está finalizada, mas Oracle, Silver Lake e a empresa de investimentos MGX, com sede em Abu Dhabi, estão em negociações para investir em uma versão americana do TikTok e obter assentos no conselho do novo empreendimento, segundo pessoas familiarizadas com as discussões.

