INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Trump anuncia que autorizará venda à China de semicondutores de IA da Nvidia

Donald Trump anunciou nesta segunda-feira (8) que havia chegado a um acordo com seu par chinês, Xi Jinping

Trump dizer ter comunicado a Xi Jinping que Washington pode autorizar a Nvidia a enviar GPU a clientes aprovados na China e em outros países, sob condiçõesTrump dizer ter comunicado a Xi Jinping que Washington pode autorizar a Nvidia a enviar GPU a clientes aprovados na China e em outros países, sob condições - Foto: Reprodução/Internet

O presidente Donald Trump anunciou nesta segunda-feira (8) que havia chegado a um acordo com seu par chinês, Xi Jinping, para permitir que a gigante americana Nvidia exporte semicondutores avançados de inteligência artificial para a China.

Em uma publicação em sua plataforma Truth Social, Trump afirmou ter comunicado a Xi que Washington poderia autorizar a Nvidia a enviar suas unidades de processamento gráfico (GPU) a "clientes aprovados na China e em outros países, sob condições que permitam uma sólida segurança nacional".

 

