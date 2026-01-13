A- A+

ESTADOS UNIDOS Trump comenta dados econômicos dos EUA e volta a atacar Powell, do Fed Os comentários vieram após a divulgação do CPI de dezembro, que mostrou alta de 0,3% no mês e de 2,7% em 12 meses, em linha com as expectativas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, usou publicações na Truth nesta terça-feira, 13, para comentar a divulgação de dados econômicos do país e voltou a pressionar o presidente do Fed, Jerome Powell. "Acabou de sair: ótimos números de inflação (BAIXA!) para os EUA", escreveu.

Para o presidente, isso significa que Powell "deveria cortar as taxas de juros, de forma SIGNIFICATIVA!!!". Caso contrário, afirmou, o dirigente "vai apenas continuar sendo 'ATRASADO DEMAIS!". Trump também disse que há "ótimos números de crescimento" e atribuiu o resultado à sua política comercial: "Obrigado, SENHOR TARIFA!".

Os comentários vieram após a divulgação do CPI de dezembro, que mostrou alta de 0,3% no mês e de 2,7% em 12 meses, em linha com as expectativas. Após os dados, o mercado ampliou as apostas em um possível corte de juros pelo Fed em março, embora a expectativa majoritária continue de manutenção da taxa básica no curto prazo, segundo monitoramento do CME Group.





Após os comentários, o petróleo acelerou alta, com o WTI e o Brent renovando maiores níveis desde outubro e dezembro de 2025, respectivamente, enquanto as bolsas de Nova York se firmaram majoritariamente em queda.



