Trump considera alívio temporário nas tarifas sobre o setor automotivo

O presidente Donald Trump afirmou que está analisando possíveis isenções temporárias às tarifas sobre veículos e peças importadas, a fim de dar às montadoras mais tempo para instalarem fábricas nos Estados Unidos.

“Estou pensando em algo para ajudar as montadoras”, disse Trump a repórteres nesta segunda-feira, no Salão Oval. “Elas estão mudando para peças feitas no Canadá, no México e em outros lugares, e precisam de um pouco de tempo, porque vão começar a fabricá-las aqui.”

Questionado sobre quais isenções temporárias ele estava considerando, o presidente não especificou por quanto tempo uma eventual pausa ou redução das tarifas sobre o setor automotivo permaneceria em vigor.

Aceno às montadoras

Os comentários de Trump podem trazer algum alívio para as montadoras, que enfrentam dificuldades com as tarifas sobre importações de carros e caminhonetes leves, mas também adicionam mais incerteza aos seus planos tarifários.

As ações da General Motors, Ford e Stellantis (controladora da Chrysler) atingiram as máximas do dia após as declarações de Trump, revertendo quedas anteriores.

As tarifas sobre importações de veículos ameaçam elevar os preços para os consumidores americanos e causar estragos nas cadeias de suprimento do setor automotivo, que são altamente integradas entre EUA, Canadá e México.

Trump alega que as tarifas são necessárias para revitalizar a indústria manufatureira americana.

Trump impôs uma tarifa de 25% sobre veículos totalmente montados, e as tarifas sobre peças devem entrar em vigor até, no máximo, 3 de maio.

As tarifas separadas sobre Canadá e México já incluem exceções para veículos que atendam aos requisitos de conteúdo local previstos no atual acordo comercial norte-americano.

As três grandes montadoras de Detroit têm feito lobby junto ao governo Trump há semanas para que certos componentes de baixo custo sejam excluídos das tarifas planejadas.

Fontes próximas ao assunto afirmam que Ford, GM e Stellantis estão dispostas a pagar tarifas sobre veículos completos e grandes componentes, como motores e transmissões.

“Tem que haver uma transição para implementar as mudanças que o governo quer”, disse Mitch Zajac, advogado especializado em indústria automotiva e cadeia de suprimentos no escritório Butzel Long, em Detroit. “Se for para fazer isso, não pode ser da noite para o dia.”

Representantes das empresas disseram ao governo que tarifas amplas sobre autopeças aumentariam os custos, levando a alertas de queda nos lucros e demissões — o que vai na contramão do objetivo de Trump de reconstruir a indústria automotiva dos EUA.

As montadoras devem absorver boa parte do impacto inicial, com muitas fornecedoras de autopeças já operando com margens apertadas.

Segundo um relatório da consultoria Anderson Economic Group, as tarifas podem adicionar até US$ 20 mil ao preço de alguns veículos de luxo importados.

Mesmo no segmento de entrada, sedãs compactos e crossovers com alto conteúdo de fabricação nos EUA poderiam ter acréscimos de US$ 2.500 a US$ 4.500.

O estudo estima que o impacto para os consumidores americanos pode chegar a US$ 30 bilhões no primeiro ano completo. Isso afetaria significativamente a acessibilidade dos veículos, com os preços médios de carros novos já se aproximando de US$ 50 mil.

