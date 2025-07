Trump critica regulação dos veículos elétricos e ameaça subsídios de Elon Musk

A- A+

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a atacar o CEO da Tesla e ex-membro do governo, Elon Musk, ao reafirmar sua posição contrária à regulação do mercado de veículos elétricos. Em publicação na Truth Social, o republicano chegou a ameaçar os subsídios recebidos pela montadora de Musk.

"Carros elétricos são bons, mas ninguém deveria ser forçado a ter um. Elon talvez receba mais subsídios do que qualquer outro ser humano na história - de longe - e, sem esses subsídios, ele provavelmente teria que fechar as portas e voltar para casa, na África do Sul. Sem mais lançamentos de foguetes, satélites ou produção de carros elétricos - e nosso país economizaria uma FORTUNA. Talvez devêssemos pedir para o DOGE dar uma boa olhada nisso? HÁ MUITO DINHEIRO A SER ECONOMIZADO!!!", escreveu Trump na rede social.



Doge é o Departamento de Eficiência Governamental, um órgão criado por Trump quando voltou ao poder, em janeiro, e chefiado por Musk até o fim de maio.

O presidente também postou uma mensagem aos congressistas republicanos em defesa do "grande e belo projeto" de redução de impostos e cortes de gastos, que começou a ser votado na segunda-feira (30) pelo Senado. "A não aprovação significa um aumento colossal de impostos de 68%, o maior da história!!!", afirmou. Dois senadores republicanos, Thom Tillis e Rand Paul, já se manifestaram contra o projeto.





Veja também