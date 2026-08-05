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tarifaço Trump defende políticas tarifárias citando avanço em exportações e na indústria como sucessos O republicano afirmou que fábricas estariam saindo de nações como a Alemanha para se instalar em território americano

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, defendeu nesta quarta-feira, 5, políticas aplicadas por sua administração, especialmente as tarifárias.

Em um discurso em Las Vegas, o republicano citou níveis recordes de exportação no país, o crescimento da indústria local e que uma série de fábricas estariam saindo de nações como a Alemanha para se instalar em território americano como resultados das medidas.

Trump citou ainda os recordes do mercado de ações em dia no qual o S&P 500 voltou a renovar sua máxima histórica.

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