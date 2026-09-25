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Internacional Trump demonstra preocupação com fraqueza do iene, diz ministra das Finanças do Japão Satsuki Katayama fez a declaração em uma entrevista coletiva em Tóquio nesta sexta-feira, 25

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, expressou preocupação com a desvalorização do iene em uma reunião recente com a primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi, segundo a ministra japonesa das Finanças, Satsuki Katayama.

Katayama fez a declaração em uma entrevista coletiva em Tóquio nesta sexta-feira, 25. No início da semana, Takaichi - que esteve em Nova York para participar da Assembleia Geral da ONU - se reuniu com Trump para discutir uma ampla pauta, incluindo segurança econômica.

A ministra japonesa das Finanças, Satsuki Katayama Foto: Jiji Press/AFP

Depois de o iene cair, no fim de julho, para os níveis mais fracos em 40 anos frente ao dólar, Tóquio e Washington atuaram conjuntamente no mercado cambial para sustentar a moeda japonesa.

Desde então, uma elevação de juros pelo Banco do Japão (BoJ, em inglês) e a expectativa de novos aumentos ajudaram o iene a recuperar parte do terreno, reduzindo sua atratividade como moeda de financiamento em operações de "carry trade". Ainda assim, a força do dólar e o aperto monetário do Federal Reserve (Fed) voltaram a pressionar a moeda japonesa.

Para Claudio Wewel, estrategista do banco J. Safra Sarasin, a recuperação do iene parece ocorrer sobre "base frágil". Ele afirmou que sinais do BoJ de aumentos mais rápidos começam a corroer a percepção de que o banco central se move lentamente - visão que há anos pesa sobre a moeda. Mas, segundo Wewel, reações recentes do mercado indicam que o BoJ ainda pode estar ficando para trás em comparação com outros bancos centrais do grupo G10.

Stefan Angrick, da Moodys Analytics, acrescentou que vários bancos centrais - inclusive de vizinhos regionais do Japão - adotaram postura mais dura. Nesse contexto, ele disse, altas do BoJ podem não reduzir tanto quanto se esperava, no início do ano, a diferença de juros do Japão em relação ao resto do mundo. Fonte: Dow Jones Newswires.

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