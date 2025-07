Trump descarta demissão de presidente do Fed

A- A+

O presidente americano Donald Trump minimizou o desentendimento com o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, sobre estouros de orçamento durante uma visita ao projeto de reforma do banco central na quinta-feira. Trump deixou claro que considerava a questão das taxas de juros mais baixas uma preocupação mais urgente.

Após uma visita em que Trump e Powell trocaram farpas publicamente sobre o custo do projeto, Trump afirmou que “não havia tensão” com o chefe do Fed e indicou que os problemas com o projeto provavelmente não eram motivo suficiente para demitir o presidente do banco central dos Estados Unidos.

“Fazer isso é um grande passo, e eu simplesmente não acho que seja necessário”, disse Trump a repórteres.

Ainda assim, a visita marcante não ficou isenta de momentos de tensão. O presidente brincou que, normalmente, demitiria um gerente de projeto que supervisionasse estouros de orçamento semelhantes. Ele provocou Powell — que há meses enfrenta críticas presidenciais — sobre as taxas de juros.

“Bem, eu adoraria que ele baixasse as taxas de juros. Fora isso, o que posso dizer?”, disse Trump.

A visita do presidente foi um espetáculo raro. Trump foi o primeiro presidente a visitar o Federal Reserve em quase duas décadas — um exemplo dramático de como, no segundo mandato, ele intensificou a pressão sobre o presidente do banco, ameaçou normas de longa data sobre a independência e autonomia da instituição, em uma tentativa de garantir juros mais baixos.

O segundo mandato de Trump na Casa Branca foi marcado por uma expansão do poder executivo que o ajudou a controlar inúmeras instituições e setores — exceto o Federal Reserve.

Na visita, Trump e Powell desceram pelo corredor mal iluminado para falar com repórteres. Trump se concentrou no que ele e os aliados dizem ser um custo exorbitante para reformar um prédio federal, enquanto Powell balançava a cabeça.

Em um momento tenso, Powell, visivelmente desconfortável, reagiu e balançou a cabeça quando Trump afirmou que os custos da reforma haviam chegado a US$ 3,1 bilhões.

Quando o presidente ofereceu a Powell um pedaço de papel que ele achava que continha detalhes sobre a nova estimativa, Powell disse a Trump, de forma seca, que a versão revisada dele incluía um prédio que já havia sido concluído.

“É um terceiro prédio”, disse Powell, ao interromper o presidente. “Foi construído há cinco anos.”

Ao final da visita, Trump foi questionado se havia visto evidências de má gestão e desperdício, e, por fim, hesitou. Embora ele tenha relatado uma “situação muito luxuosa”, o presidente admitiu que entendia que as medidas de segurança e a necessidade de obras no subsolo acarretavam altos custos.

Trump disse que sempre existiam os que gostam de criticar depois do jogo na segunda de manhã. “Eu não quero ser isso. Quero ajudá-los a terminar”, declarou ele.

A expectativa é que as autoridades do Federal Reserve mantenham as taxas de juros estáveis pela quinta vez consecutiva após a reunião da próxima semana. A maioria dos dirigentes do banco central espera reduzir as taxas pelo menos duas vezes antes do final do ano, de acordo com projeções divulgadas em junho.

No entanto, Powell e vários outros diretores do Fed disseram que preferem abordar os ajustes da política monetária com cautela, como forma de prevenção contra a possibilidade de que as políticas tarifárias de Trump levem a uma inflação persistente.

Apesar da pressão de Trump, que o levou a consultar parlamentares sobre se deveria demitir Powell e, às vezes, insistir que não tem tais planos, o presidente do Fed não deu nenhuma indicação de que considere sair mais cedo ou nem descartou a possibilidade de permanecer como membro regular do conselho após o término de seu mandato como presidente, em maio.

