A- A+

ESTADOS UNIDOS Trump descarta nomear Secretário do Tesouro para substituir presidente do BC americano Em entrevista à CNBC, presidente dos EUA diz que Scott Bessent prefere ficar onde ele está

O presidente os EUA, Donald Trump, descartou nomear o secretário do Tesouro, Scott Bessent, para o Federal Reserve (Fed, o banco central americano). O republicano busca um nome par substituir Jerome Powell na presidência da instituição. O mandato de Powell termina em maio de 2026, e Trump busca candidatos para o cargo.

O presidente dos EUA disse à CNBC nesta terça-feira que havia perguntado a Bessent, na noite de segunda-feira, se ele gostaria de ir para o Fed, mas o secretário do Tesouro respondeu que preferia permanecer em seu cargo atual.

— Eu adoro o Scott, mas ele quer continuar onde está — disse Trump. — Ele não quer (ir para o Fed). Ele gosta de ser secretário do Tesouro. Está fazendo um trabalho muito bom.





Trump afirmou que está considerando quatro candidatos para liderar o Fed quando o mandato de Jay Powell como presidente terminar, em maio de 2026, incluindo Kevin Hassett, diretor do Conselho Econômico Nacional, e Kevin Warsh, ex-dirigente do Fed.

As discussões dentro do governo Trump sobre a escolha do sucessor de Powell se intensificaram nos últimos dias, após Adriana Kugler, diretora do Fed nomeada por Joe Biden, renunciar na sexta-feira — cinco meses antes do fim de seu mandato. Isso abriu espaço para que Trump use essa vaga para nomear um substituto para Powell.

Trump disse que em breve escolherá o substituto de Adriana, mas afirmou que é possível que também nomeie o próximo presidente do Fed ao mesmo tempo.

"Muita gente diz que, quando você faz isso, por que não escolhe logo quem vai liderar o Fed? Essa também é uma possibilidade", disse Trump.

Trump tem criticado duramente Powell, a quem chamou de "mula teimosa" por causa da decisão do banco central de manter as taxas de juros inalteradas este ano.

Veja também