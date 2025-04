Trump deve receber maiores varejistas dos EUA para discutir efeitos das tarifas

A- A+

O presidente americano Donald Trump deve se reunir ainda hoje com altos executivos dos maiores varejistas do país para discutir os efeitos das tarifas sobre seus negócios, disse uma autoridade da Casa Branca.

Trump deve receber representantes de Walmart, Target, Home Depot e Lowe's.

O Walmart confirmou que o CEO Doug McMillon estará presente. As demais ainda não comentaram.

Para os varejistas, as tarifas são a mais recente ameaça em um cenário econômico já desafiador, com os consumidores buscando preços baixos após anos de inflação elevada.

A previsão é que as tarifas pesarão mais sobre alguns varejistas do que sobre outros.

O Walmart importa um terço de seus produtos, com China e México como os países fornecedores “mais significativos”.

A maior rede de supermercados do país afirma que dois terços do que vende nos Estados Unidos é produzido, cultivado ou montado na América.

A Target, por outro lado, está em uma situação mais difícil.

A varejista sediada em Minneapolis é mais conhecida por produtos de consumo, como roupas baratas e elegantes e artigos para casa, produtos normalmente fabricados no exterior, especialmente na China.

Home Depot e a Lowe's também são grandes importadoras de produtos asiáticos.

Analistas temem que esses varejistas sofram um impacto substancial em suas margens de lucro como resultado das tarifas.

As ações do Walmart subiram menos de 2% em 2025, enquanto as demais registraram perdas de dois dígitos.

A Target foi a mais afetada, com queda de 32% até agora no ano.

