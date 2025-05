Trump diz esperar que a UE abra seus mercados para o comércio com os EUA

A- A+

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse esperar que a União Europeia abra seus mercados para o comércio com os EUA, dias após adiar a imposição de uma tarifa de 50% às importações do bloco para 9 de julho. "Espero que (a UE) FINALMENTE, como também exigi da China, abra as nações europeias para o comércio com os EUA", disse Trump, em postagem publicada nesta terça-feira (27) em sua rede social, a Truth Social.



Segundo Trump, tanto a UE quanto a China "ficarão muito felizes e serão bem-sucedidas" se abrirem seus mercados para produtos norte-americanos.

Trump afirmou ainda ter sido informado que a UE pediu para que as datas de reuniões sobre as negociações tarifárias sejam marcadas rapidamente. "Trata-se de um acontecimento positivo", disse na mensagem.

No fim da semana passada, Trump havia ameaçado aplicar a tarifa de 50% a bens da UE a partir de 1º de junho, diante do que ele classificou como lentidão nas discussões comerciais.





