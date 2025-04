A- A+

REDE SOCIAL Trump diz estar "muito perto" de acordo sobre venda de TikTok nos Estados Unidos Legislação americana determinou a venda do controle sobre o aplicativo nos EUA para afastar riscos de uso de dados por chineses. Amazon e Oracle estão no páreo

O presidente Donald Trump disse nesta quinta-feira (3) que seu governo está "muito perto" de um acordo para encontrar um comprador para o TikTok, que deve se desfazer de seu proprietário chinês para evitar uma proibição nos Estados Unidos.

"Estamos muito perto de um acordo com um grupo muito bom de pessoas", disse Trump a jornalistas a bordo do avião presidencial.

A empresa-mãe do TikTok, a ByteDance, tem até 5 de abril para vender a filial, em virtude de uma lei aprovada pelo Congresso em 2024 para impedir que as autoridades chinesas possam utilizar o aplicativo para espionar os americanos.

Amazon fez oferta de última hora

Ontem, foi revelado que a Amazon fez uma oferta de última hora para adquirir todo o TikTok, o popular aplicativo de vídeos, de acordo com pessoas familiarizadas com a proposta ouvidas pelo jornal The New York Times

Diversas partes envolvidas nas negociações não parecem estar levando a oferta da Amazon a sério, disseram as fontes. A proposta foi feita por meio de uma carta endereçada ao vice-presidente J.D. Vance e a Howard Lutnick, secretário de Comércio, segundo uma pessoa informada sobre o assunto.

No mês passado, Vance disse esperar que Trump finalize um acordo para manter o TikTok operando no país antes de sábado, dia 5, data-limite para a venda do aplicativo.

Procurado pelo New York Times, a Amazon não comentou. O TikTok também não respondeu imediatamente. Trump tinha reuniões sobre o tema marcadas para ontem com altos funcionários da Casa Branca.

Pessoas familiarizadas com as negociações descreveram um possível acordo que poderia envolver a entrada de novos investidores americanos, incluindo a gigante da tecnologia Oracle e a empresa de private equity Blackstone, evitando uma venda formal. No entanto, não está claro se essa estrutura atenderia às exigências da lei federal.

