Trump diz estar preparado para uma batalha judicial com a diretora do Fed Lisa Cook
Afirmação foi feita durante reunião de gabinete
O presidente Donald Trump disse que está preparado para uma batalha judicial com a diretora do Federal Reserve, Lisa Cook, após ter tomado medidas para destituí-la do cargo, alegando que ela falsificou documentos hipotecários.
"Ah, com certeza, sempre", disse Trump durante uma reunião do gabinete na Casa Branca, nesta terça-feira. "Parece que ela cometeu uma infração, e ela não pode ter cometido uma infração — especialmente essa infração — porque ela está encarregada, se você pensar bem, das hipotecas."
Mais cedo, o advogado de Cook prometeu entrar com um processo judicial contra a manobra do presidente para destituí-la por justa causa do Conselho de Governadores do Fed.
Trump reiterou sua preocupação com as alegações de que Cook teria declarado, em dois pedidos de hipoteca diferentes, que uma mesma casa seria sua residência principal, e disse que já tem algumas “pessoas muito boas” em consideração para ocupar o cargo dela.
"Teremos a maioria em breve, então isso será ótimo, e o setor habitacional vai reagir, e será excelente", disse Trump.
Ele mencionou a possibilidade de transferir o presidente do Conselho de Assessores Econômicos, Stephen Miran — que ele indicou para preencher uma vaga com mandato até janeiro — para o cargo ocupado por Cook, cujo mandato vai até 2038.
"Vamos ver o que acontece. Olha, acabamos de colocar um homem muito bom em uma posição, podemos transferi-lo para o mandato mais longo e escolher outra pessoa. Mas estamos muito satisfeitos com a pessoa que colocamos lá", disse o presidente aos repórteres.
As declarações de Trump foram o mais recente sinal de que ele não pretende recuar em uma disputa que gerou críticas por levantar preocupações sobre uma possível ameaça à independência do banco central — um dos pilares dos mercados dos EUA e que sustenta as classificações de crédito do país.