EUA Trump diz para presidente do Fed cortar juros e para parar de "fazer politica" O presidente norte-americano também afirmou que Powell está "sempre atrasado"

Para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, este é um "momento perfeito" para que o presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, corte as taxas de juros. "Corte os juros, Jerome, e pare de fazer política!", escreveu o republicano em publicação na rede Truth Social.

Trump também afirmou que Powell está "sempre atrasado", mas que agora "poderia mudar a sua imagem".

Ele destacou que "os preços de energia caíram, os juros caíram, a inflação caiu e o emprego subiu - tudo isso em apenas dois meses".

A frase de Trump foi publicada horas antes de Powell participar da conferência do Society for Advancing Business Editing and Writing (SABEW), nesta sexta-feira, 4.

No evento, o presidente do Fed disse que é incerto dizer sobre qual é a trajetória correta para a política monetária do BC dos Estados Unidos, considerando o nível de incerteza.

"É muito cedo dizer qual é a postura monetária apropriada, é preciso monitorar. Acreditamos que estamos bem posicionados, mas a política monetária está modestamente restritiva", afirmou, ao dizer que não é preciso ter pressa e que "há tempo".



