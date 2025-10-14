A- A+

EUA Trump diz que ajuda financeira à Argentina vai depender do resultado das eleições deste mês Declaração foi feita antes de um almoço de trabalho com o presidente argentino, Javier Milei, e sua equipe em Washington

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse na terça-feira que a ajuda financeira para a Argentina depende do resultado das eleições legislativas de 26 de outubro, que determinarão se seu homólogo visitante, Javier Milei, poderá aprovar reformas econômicas difíceis.

"Seus números nas pesquisas estão bastante bons, mas acho que vão melhorar depois disso", disse Trump ao receber o ultraliberal Milei na Casa Branca, dias depois de sua administração anunciar uma ajuda de US$ 20 bilhões por meio de um acordo de swap cambial e compra de pesos no mercado.

"Nossas decisões estão sujeitas a quem vencer as eleições, porque se um socialista... vencer, a gente se sente muito diferente sobre fazer ou não o investimento", explicou Trump antes de um almoço de trabalho com Milei e sua equipe.

Trump disse ainda aos jornalistas que teve uma ótima conversa com o presidente Lula.

