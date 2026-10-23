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Estados Unidos

Trump diz que Bombardier investirá US$ 270 mi nos EUA e elogia Marshall e Ken Paxton por acordo

Declaração foi publicada na Truth Social na madrugada desta sexta-feira, 23

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O presidente dos EUA, Donald Trump, gesticula durante um comício de campanha para as eleições de meio de mandato no Aeroporto Sioux Gateway em Sioux City, Iowa, em 22 de outubro de 2026O presidente dos EUA, Donald Trump, gesticula durante um comício de campanha para as eleições de meio de mandato no Aeroporto Sioux Gateway em Sioux City, Iowa, em 22 de outubro de 2026 - Foto: Kent Nishimura/AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o senador republicano Roger Marshall, do Kansas, teve papel decisivo para viabilizar um acordo que levaria a Bombardier a investir US$ 270 milhões e a criar "milhares" de empregos americanos nos Estados de Kansas, Texas e Indiana. A declaração foi publicada na Truth Social na madrugada desta sexta-feira, 23

Na publicação, Trump disse que o investimento ocorreria "trabalhando em conjunto" com o seu governo e elogiou Marshall por representar o Kansas.

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O presidente dos EUA também creditou o avanço do acordo ao procurador-geral do Texas, Ken Paxton, citado como participante do processo ao lado do senador. Ambos concorrem a vagas no Senado durante as eleições de meio de mandato neste ano.

Trump afirmou ainda que empresas estariam voltando a investir "bilhões de dólares" nos Estados Unidos e criando empregos "como nunca antes", por enxergarem o país, segundo ele, como o melhor lugar para fazer negócios sob sua gestão. "Estamos trazendo de volta nossos empregos, nossa indústria e o Sonho Americano", escreveu. "A Era de Ouro da América chegou".

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