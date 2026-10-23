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Estados Unidos Trump diz que Bombardier investirá US$ 270 mi nos EUA e elogia Marshall e Ken Paxton por acordo Declaração foi publicada na Truth Social na madrugada desta sexta-feira, 23

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o senador republicano Roger Marshall, do Kansas, teve papel decisivo para viabilizar um acordo que levaria a Bombardier a investir US$ 270 milhões e a criar "milhares" de empregos americanos nos Estados de Kansas, Texas e Indiana. A declaração foi publicada na Truth Social na madrugada desta sexta-feira, 23

Na publicação, Trump disse que o investimento ocorreria "trabalhando em conjunto" com o seu governo e elogiou Marshall por representar o Kansas.

O presidente dos EUA também creditou o avanço do acordo ao procurador-geral do Texas, Ken Paxton, citado como participante do processo ao lado do senador. Ambos concorrem a vagas no Senado durante as eleições de meio de mandato neste ano.

Trump afirmou ainda que empresas estariam voltando a investir "bilhões de dólares" nos Estados Unidos e criando empregos "como nunca antes", por enxergarem o país, segundo ele, como o melhor lugar para fazer negócios sob sua gestão. "Estamos trazendo de volta nossos empregos, nossa indústria e o Sonho Americano", escreveu. "A Era de Ouro da América chegou".

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