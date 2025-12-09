Ter, 09 de Dezembro

ESTADOS UNIDOS

Trump diz que cogita reduzir ou elevar tarifas sobre produtos específicos caso necessário

Presidente norte-americano pretende manter a política de tarifas como instrumento central de sua estratégia econômica e industrial

Trump diz que cogita reduzir ou elevar tarifas sobre produtos específicos caso necessárioTrump diz que cogita reduzir ou elevar tarifas sobre produtos específicos caso necessário - Foto: SAUL LOEB / AFP

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que pretende manter a política de tarifas como instrumento central de sua estratégia econômica e industrial. Em entrevista ao Politico, o republicano disse que, ao ser questionado se descartaria reduzir tarifas em mais produtos, sua resposta é dúbia: "Em alguns. E em alguns eu vou aumentar tarifas", defendendo que elas estariam trazendo de volta montadoras ao país, exemplificou.

Trump citou ainda o retorno de fábricas de semicondutores ao país, afirmando que a IA "está chegando em níveis nunca vistos antes" e que o país terá "empregos como nunca se viu". O republicano ainda reiterou que pretende continuar ajustando tarifas caso considere necessário.

