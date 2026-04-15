Trump diz que demitirá presidente do Fed se ele permanecer no cargo após fim de mandato
Governo americano tem atacado o Federal Reserve em várias frentes
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou nesta quarta-feira (15) demitir o presidente do Federal Reserve (Fed, banco central), Jerome Powell, caso ele permaneça no cargo além do seu mandato.
O mandato de Powell termina em meados de maio. Trump criticou repetidamente por não reduzir as taxas de juros de forma mais consciente.
“Vou ter quer demiti-lo”, disse o mandatário republicano à Fox Business, caso Powell “não saia a tempo”, acrescentando que “queria demiti-lo”.
O governo Trump tem atacado o Fed em várias frentes. Iniciou uma investigação sobre o presidente do Federal Reserve sobre supostos custos excedentes em obras de renovação na instituição e tentou destituir a governadora do Fed, Lisa Cook.
O magnata nomeou o ex-banqueiro central Kevin Warsh para suceder Powell, mas ele precisa ser confirmado pelo Senado americano antes de assumir o cargo.
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Warsh receberá uma audiência de confirmação perante o Comitê Bancário do Senado na próxima terça-feira. Mas sua resolução enfrenta obstáculos, já que alguns parlamentares criticam a investigação do Departamento de Justiça como uma forma de pressão política sobre o banco central.
O senador republicano Thom Tillis, que integra este comitê, prometeu bloquear a nomeação enquanto a investigação permanecerá em aberto.
Enquanto o processo de indicação de Warsh estiver paralisado, Powell poderá permanecer legalmente em sua carga.
É pouco comum que um presidente do Fed continue como membro do conselho depois que seu mandato como principal responsável expirar.
Powell assumiu pela primeira vez a direção do banco central americano durante o primeiro mandato de Trump, em 2018, e foi reconduzido ao cargo pelo democrata Joe Biden em 2022.