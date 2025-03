A- A+

TARIFAS Trump diz que em breve anunciará tarifas sobre carros, aço, alumínio e fármacos O presidente norte-americano afirmou que os "impostos vão ser muito reduzidos nos EUA com o Serviço de Receita Externa"

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira, 24, que novas tarifas sobre carros, aço, alumínio e fármacos serão anunciadas "em um futuro próximo", destacando que a medida trará "bilhões de dólares" ao país. "Essas tarifas manterão os impostos baixos nos EUA", declarou Trump, reforçando que o anúncio das tarifas será feito "muito em breve", e não em "um futuro mais distante".

Em meio aos anúncios, durante uma reunião com membros de seu gabinete na Casa Branca, Trump citou que o lançamento do Serviço de Receita Externa ocorrerá em 2 de abril, data que ele e o secretário do Comércio americano, Howard Lutnick, chamaram de "dia das tarifas recíprocas", que também devem ser implementadas neste dia.

"Nesse dia, o mundo vai tratar os EUA de maneira mais justa", afirmou Lutnick. Trump acrescentou: "Impostos vão ser muito reduzidos nos EUA com o Serviço de Receita Externa" e garantiu que "a receita externa vai cobrir nossos gastos internos em breve".

O republicano também celebrou o retorno de empresas ao país, afirmando que US$ 4 trilhões em negócios estão voltando para os EUA. Além disso, o presidente americano também reforçou que "os preços já abaixaram de maneira bem significativa nos EUA", disse, citando quedas nos valores de alimentos e energia.

Quanto à política monetária, Trump reiterou, por duas vezes na reunião, sua expectativa de que o Federal Reserve (Fed) reduza as taxas de juros: "Espero que o Fed reduza as taxas de juros", repetiu, alinhando-se a sua recente pressão por juros mais baixos. Poucos minutos depois, ele repetiu: "espero que o Federal Reserve abaixe os juros dos EUA."

Veja também