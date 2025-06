A- A+

EUA Trump diz que escolherá um presidente do Fed que queira reduzir as taxas O presidente americano reiterou as críticas a Jerome Powell, à frente do BC americano, chegando a chamá-lo de "mula teimosa e uma pessoa estúpida"

O presidente Donald Trump disse que escolherá um sucessor para o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, que deseje reduzir as taxas de juros — uma condição que atinge o cerne da independência do banco central.

“Se eu achar que alguém vai manter as taxas como estão ou algo assim, não vou nomeá-lo. Vou nomear alguém que queira cortar as taxas. Há muitos por aí”, disse Trump à imprensa na sexta-feira.

O presidente intensificou suas críticas a Powell pela decisão do Fed de manter as taxas de juros estáveis. “Adoraria que ele renunciasse, se quisesse”, afirmou Trump. Ele classificou o presidente do banco central como uma “mula teimosa e uma pessoa estúpida” por não apoiar os cortes nas taxas.

